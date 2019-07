Autonomia | M5S | ‘si va avanti | ma nessuno spezzatino scuola’

Autonomia - è scontro M5S-Lega al summit : 10.40 Vertice in corso a Palazzo Chigi sul tema delicato delle Autonomie, con il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini, diversi ministri e i sottosegretari Giorgetti e Buffagni. "Invece di andare avanti si torna indietro", commentano dalla Lega,"I 5S condannano il Sud all'arretratezza". Fonti del M5S avvertono:"Non permetteremo che si spacchi il Paese". Il vertice poi è stato momentaneamente sospeso per le votazioni che si tengono al ...

Di Maio avverte Salvini : "Con il M5s mai condoni e Autonomia spacca-paese" : Il nuovo terreno di scontro nella maggioranza si chiama pace fiscale o condono che dir si voglia: "Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai: troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere!" scrive su Facebook il capo politico dei 5 Stelle e vice premier Luigi Di Maio. Ieri la lega ha rilanciato la pace ...

Soldi e scuola - l?Autonomia frena : scontro M5S-Lega su risorse e istruzione regionale : ROMA Un passo avanti e due indietro. Lo ?spacca-Italia?, il progetto autonomista di Veneto e Lombardia avanza con l?andatura del gambero. Il vertice di governo di ieri al quale...

Autonomia Regioni - ministra Stefani : “Trovato accordo tra Mef e M5s - ora avanti a oltranza” : Dopo tre ore di vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini e i ministri di Lega e M5s, la ministra per gli Affari regionali, Erika Stefani, ha commentato che “si andrà avanti a oltranza, ma passi avanti ne sono stati fatti. Il Parlamento deve essere principe e padre della riforma e sarà prerogativa dei presidenti della Camera e del Senato decidere quali saranno le ...

**Autonomia : fonti M5S - su Lep e fondo perequazione proposta sia equilibrata** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Dopo il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie, fonti M5S fanno trapelare “ottimismo e fiducia sull’ipotesi di trovare la quadra a partire da una proposta più equilibrata”, livellata in base a due principi cardine. Il primo è l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ovvero i Lep, livelli di servizi che “devono essere garantiti ad ogni italiano ...

**Autonomia : tra nodi assunzione diretta docenti Regioni - per M5S ‘incostituzionale’** : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – C’è anche l’istruzione tra i nodi che il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie non è riuscito a sbrogliare. In particolare, a quanto si apprende, nel corso della riunione è stato sollevato il tema dell’articolo 12 del testo Stefani sull’assunzione diretta dei docenti che, in sostanza, prevede i concorsi regionali. Un punto sempre criticato dal M5S, ritenuto dai grillini ...

Autonomia : Gruppo Zaia - M5S sta lavorando per impedire la grande riforma : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - “Saranno i rappresentanti veneti dei 5 stelle a spiegare al nostro Popolo del perché il loro movimento sta osteggiando la più importante riforma del Paese stravolgendo completamente la volontà dei Veneti. Una sintesi va trovata, ma questa non può mettere in minoranza le

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco perché l'Autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

Ok M5s-Lega su fondi Autonomia. Si stringe su ministro Ue - Bagnai in pole : Un vertice fiume, durato poco piu' di tre ore, per fare il punto sull'autonomia differenziata e tentare di avviare le intese con le tre Regioni che, per prime, ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. A margine della riunione (affollata dalla presenza di molti ministri e tecnici), poi, Matteo Salvini ha affrontato il nodo del ministro per le Politiche europee, casella rimasta vacante dal 'trasloco' di Paolo Savona alla ...

Sondaggi politici Demos : Autonomia - elettori M5S la ritengono importante : Sondaggi politici Demos: autonomia, elettori M5S la ritengono importante Il 59% degli italiani considera importante la concessione di maggiore autonomia alle regioni che l’hanno richiesta. L’11% la inserisce addirittura tra i due provvedimenti più importanti da approvare urgentemente. A sostenerlo è un Sondaggio Demos per Repubblica che ha indagato su uno dei temi che più di altri divide i due alleati di governo Lega e Movimento ...

M5s e Luigi Di Maio affondano l'Autonomia - colpo mortale al governo : rabbia leghista - sfregio all'Italia : «È inutile continuare a prendere in giro la gente, tanto se il tentativo è quello di realizzare una "non riforma", non la sottoscriverò mai», sbotta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che rincara la dose: «Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno sch

Consiglio dei Ministri - slitta assestamento bilancio/ No Autonomia - strappo Lega-M5s : Consiglio dei Ministri, è rebus odg: slitta assestamento bilancio, Autonomia e forse Flat Tax. strappo Lega-M5s, gli scenari e la procedura d'infrazione

Autonomia : Fermi - 'M5S contrario - Salvini scriva contratto con centrodestra' : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - “Ormai è sempre più evidente a tutti come Di Maio e il Movimento 5 Stelle abbiano definitivamente gettato la maschera, è chiaro che con loro al governo l’Autonomia non verrà mai riconosciuta. Bene ha fatto questa mattina anche il presidente di Regione Lombardia Attilio