Ascolti TV | Mercoledì 10 luglio 2019

davidemaggio

(Di giovedì 11 luglio 2019) Manifest - Melissa Roxburgh e Josh Dallas Su Rai1 SuperQuark hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Blood & Treasure ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa? ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 French Kiss ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Wolverine – L’immortale ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ottiene .000 ...

Noovyis : (Ascolti tv di ieri sera: ecco qual è stato il programma più visto di mercoledì 10 luglio) Playhitmusic - - CorneliaHale94 : Hudson&Rex in partenza il 04.08 su Rai3 TheFix e Spirito Libero ad agosto su Canale 5 (eviterei domenica e mercoled… - apicella57 : RT @LowSpirit979: @apicella57 @Mamox__ Per carità loro lo difendono. Il mercoledì, proprio, non contribuisco ai loro ascolti.. il mercoledì… -