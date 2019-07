Wimbledon – L’allenatore di Serena Williams allo scoperto | “vi svelo perchè è tornata a

sportfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’allenatore diha parlato di quelli che sono i suoi obiettivi, primo tra tutti quello di eguagliare il record di slam di Margaret Smith Court E’ la vigilia della semifinale diper, che domani tenterà per la dodicesima volta l’accesso in finale. L’americana ha vinto sette volte lo slam che si disputa sull’erba dell’All England Club e, adesso, va a caccia del successo numero 24 in assoluto che le permetterebbe di eguagliare Margaret Smith Court. AFP/LaPresse Delle sensazioni e degli obiettivi diha parlato all’Agi il suo allenatore Patrick Mouratoglou, che ha rivelato il motivo per cui l’americana èa competere dopo la nascita della figlia: “è al posto giusto al momento giusto: è felice, è a casa, ha suo marito qui, ha sua figlia e, come atleta, non ...

VittoGalbiaz : Ah ma l'allenatore della Gauff è Mouratouglu. #Wimbledon - homer_mario : L'allenatore col cappello della new team ???????? -