Vaccini | resta l’obbligo | non serve il certificato

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ipossono indebolire il sistema immunitario. FalsoIcontengono sostanze tossiche. FalsoIcausano l'autismo. Falsoaumenta isomministrati nel primo anno. FalsoEsistono esami per predire eventuali effetti collaterali. FalsoLa riduzione deipuò portare al ritorno di malattie. VeroIl morbillo può avere complicanze gravi. VeroIsono sicuri. VeroIl morbillo è endemico in Italia. VeroLa malattia tocca il sistema immunitario più del vaccino. VeroNiente più certificati a scuola, madeirimane. È stata attivata l’Anagrafe nazionale vaccinale che comunica i dati delle Asl sulle vaccinazioni direttamente agli istituti scolastici. Non sono le famiglie a doverlo fare e non vale più il termine del 10 luglio per la consegna. Le scuole hanno la comunicazione delle situazioni irregolari dalle Asl e chiederanno direttamente ...

