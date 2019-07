Tiene le lenti a contatto sotto la doccia e finisce per perdere un occhio | “Il mio ottico

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Non si toglie lelaperun. La storia di Nick Humphreys è finita su tutti i tabloid inglesi e sta facendo il giro del mondo via social. Il 29enne calciatore dilettante di Shrewsbury nello Shropshire inglese, ha contratto una rara infezione parassitaria all’destro (cheratite da Acanthamoeba) molto probabilmente per non essersi mai tolto lené mentre faceva sport né mentre si faceva la. “Non è scritto su nessuna confezione e il mionon me l’ha mai detto”, si è giustificato Humphreys che ha indossato gli occhiali fin da quando aveva 4 anni e poi sui 19 anni ha deciso di fare il grande passo, anche per smettere di aver problemi a livello relazionale e sociale. Solo che una volta indossate leNick non è stato capace di separarsene quasi mai, eccetto durante la notte. Solo che qualcosa ha ...

