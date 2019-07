Saldi : a Treviso in gara per la miglior danza in vetrina : Treviso, 10 lug. (AdnKronos) – Insoliti palcoscenici per i ballerini protagonisti della 33esima edizione dello Stage Internazionale di Progetto danza che si sta svolgendo in questi giorni al centro sportivo La Ghirada a Treviso. Giovedì 11 luglio alle ore 17.30 ci sarà il taglio del nastro, alla partenza alla vetrina di Berto’s in Corso del Popolo, alla presenza di Lavinia Colonna Preti, Assessore ai Beni Culturali e al Turismo del ...

Saldi : a Treviso in gara per la miglior danza in vetrina (2) : (AdnKronos) – ‘Proprio le vetrine in questo periodo di Saldi solitamente si svuotano ‘ spiegano Ornella Camillo e Anna Martinelli di Progetto danza Treviso ‘ e l’idea di riempirle con i ballerini e le loro coreografie ci è sembrata un’occasione per avvicinare le persone alla danza e per promuovere anche lo shopping in tempo di Saldi. Se si pensa a danza in vetrina, la sfida – continuano – non è per ...