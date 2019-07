calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (AdnKronos) – “Contattatemi appena possibile,cifra”. L’appello disperato viene dal calciatore inglese Daniel Sturridge, ex star del Liverpool classe 1989, il cuiè stato rubato ieri dalla sua casa di West Hollywood. Sembra che l’irruzione, tramite un vetro infranto come il calciatore mostra in video, avesse ilcome unico obbiettivo. Lucky Lucci è un volpino di Pomeria con tratti husky e ha un profilo Instagram con oltre 10 mila follower. Durante il concitato momento della sparizione, Sturridge ha registrato un video, poi condiviso sul social, in cui si dice disposto a pagareprezzo pur di riavere indietro il suo migliore amico. Da allora, il calciatore condivide ogni sei ore una foto di Lucci, invitando i suoi ammiratori ad aiutarlo nel ritrovamento. Il calciatore chiede a chiunque abbia informazioni di ...

jacop80tre : RT @Adnkronos: 'Ridatemi il mio #cane, pagherò qualsiasi cifra' - Adnkronos : 'Ridatemi il mio #cane, pagherò qualsiasi cifra' - News24Italy : #'Ridatemi il mio cane, pagherò qualsiasi cifra' -