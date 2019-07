Rc Auto - Ania | premio medio stabile a 414 euro nel 2018

Imbrattata l'Auto di un turista tedesco : "Carola torna in Germania" : Giorgia Baroncini A Ferrara un turista tedesco si è trovato la macchina piena di scritte: "torna in Germania, Carola troia". La denuncia di una passante Quando è tornato alla sua auto, un turista tedesco l'ha trovata tutta Imbrattata. "torna in Germania, Carola troia" era scritto con un pennarello bianco sui finestrini della macchina. È successo a Ferrara dove qualcuno si è divertito a sporcare la vettura di un turista con scritte ...

Germania - arrestato uno dei presunti Autori dell’attacco terroristico di Parigi del 2015 : Un trentanovenne bosniaco sospettato di coinvolgimento negli attentati terroristici di Parigi del 13 novembre 2015 è stato arrestato dalla polizia a Dresda. L'uomo è destinatario di un mandato di arresto europeo con l'accusa di sostenere un'organizzazione terroristica in connessione con attacchi terroristici, compresa quello al Bataclan.Continua a leggere

Di Maio : Autonomia sì ma no alla Padania : 11.16 L'autonomia la "chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna ed è giusto che si faccia.Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene,che gioverà veramente a Regioni e Comuni.Il Movimento lavora così, per tutto il Paese". Lo scrive Luigi Di Maio su Facebook. "Non penso che qualcuno voglia tornare ai tempi della secessione della Padania e non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione", conclude il ...

Reza Parastesh – Il sosia di Messi denunciato dalle Autorità iraniane. : La vicenda è assurda. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’iraniano Reza Parastesh, è stato denunciato per aver adescato 23 donne sfruttando ll’impressionante somiglianza con Leo Messi. “L’iraniano Reza Parastesh è stato denunciato alle autorità dopo aver adescato numerose ragazze approfittando della grande somiglianza con il campione argentino” Il fatto “Il “falso Leo ...

Catania - bimbo di 4 anni chiuso in Auto sotto il sole : salvato da un poliziotto : Il piccolo tirava i pugni contro il vetro per richiamare l'attenzione. I genitori dovranno rispondere di abbandono di minore

Verbania - si ferma per soccorrere un capriolo ferito ma viene travolto e ucciso da un'Auto : In Val Vigezzo. Cesare Pasini, 57 anni, era a piedi con moglie sposata un mese fa e voleva aiutare l'animale investito

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra Auto : morte 2 donne - 3 feriti e traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto, ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti. Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico, con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.

Italia in Comune : morta speranza per Ragusa Catania! Ripensare all'Autostrada : Italia in Comune: morta ogni speranza per la Ragusa-Catania, occorre Ripensare all’autostrada e proporre nuove forme di trasporto

Meteo - FOCUS sul violento tornado in Germania : categoria EF-2 - case danneggiate - Auto ribaltate e 100 alberi sradicati [FOTO] : Come preannunciato nei giorni scorsi su MeteoWeb, il caldo sta tornando ad abbracciare un’ampia fascia dell’Europa e nei prossimi giorni scatterà l’allarme caldo anche per il Centro-Sud dell’Italia, dove nel weekend si potranno toccare i +40°C. Nonostante l’estate inizi a dare i suoi primi segni, il maltempo rimane sempre in agguato. Nelle scorse ore la Francia è stata colpita da violenti temporali, con grandine di grandi dimensioni, forti venti ...

Aversa e Casoria - i comizi di Salvini : «L'Autonomia serve soprattutto al Sud - liberiamo la Campania da De Luca» : Città blindata per l'arrivo ad Aversa (Caserta) del leader della Lega Matteo Salvini, in piazza Municipio a sostenere il candidato sindaco della coalizione Gianluca Golia per il...

A Catania la campagna CoEhar per smettere di fumare sull’Autobus : Grazie alla collaborazione tra il CoEhar (il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università degli Studi di Catania), LIAF (Lega Italiana Anti Fumo) e AMT (Azienda Metropolitana Trasporti), dal 27 Maggio al 9 Giugno i mezzi pubblici del trasporto pubblico della città etnea ospitano la campagna di comunicazione “Io (sono) Astuto”. Con un gioco di parole in dialetto siciliano, si invitano i fumatori a spegnere la sigaretta e a ...

Associazioni - La telematica e l'Auto connessa entrano in Aniasa : Il futuro del settore automotive entra in Aniasa con le aziende della telematica e della mobilità connessa. Le prime associate della nuova sezione Digital Automotive sono ACI Infomobility, Alphaevolution Technology (Unipol), LoJack, Omoove (Octo), Safo Group, Targa Telematics, Texa, Viasat e Vodafone Automotive. La nuova sezione dellAssociazione che allinterno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità si aggiungerà alle ...

Beccato dell’Autovelox in Germania - colomba si piazza davanti e gli evita la multa : "Abbiamo capito il segnale dello Spirito Santo e questa volta lo lasciamo in pace" così ha commentato scherzosamente la polizia di Viersen, cittadina tedesca ad ovest di Düsseldorf, dopo essersi trovata di fronte ad una singolare foto dell'autovelox che aveva ripreso un automobilista col piede un po' pesante su una strada interna locale. Per una strana coincidenza, infatti, nell'attimo in cui l'autovelox ha scattato la foto, davanti alla vettura ...