Pescara | fiume d' acqua in strada

Maltempo Abruzzo : a Pescara fiume a rischio esondazione - chiuse le golene : chiuse le aree golenali del fiume Pescara, nel capoluogo adriatico, in considerazione dell’allerta meteo emanata dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, che segnala il superamento della soglia di allarme ed una graduale crescita del corso d’acqua. In Abruzzo è in vigore un avviso di criticità con previsione di allerta arancione per rischio idraulico diffuso sulla costa e nella zona dell’Alto Sangro, in ...