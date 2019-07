ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2019) FQ Magazine Mara Venier, la gaffe ai palinsesti Rai: “Il mio nuovo programma? Com’è che si chiama?” Doppia buona notizia per. Non solo è statolodegli oggetti che custodiva nella sua-museo dida cui è stato sfrattato qualche settimana fa ma Raigli ha affidato un programma tutto suo, in cui racconterà la vita dei grandimusica. “Cantautoradio“, questo è il titolotrasmissione radiofonica, sarà composto da 8 puntate monotematiche, in cui lui racconterà altrettante grandi figuremusica italiana, da De Andrè a Modugno, Battiato e Tenco, solo per citarne alcuni. Con lui in studio ci saranno Daniele Dupuis in arte Megahertz ed Enrico Gabrielli, oltre ad un ospite diverso per ogni puntata. ...

Cascavel47 : Morgan, bloccato lo sgombero forzato della sua casa di Monza. E Radio2 gli dà un programma tutto suo… - TutteLeNotizie : Morgan, bloccato lo sgombero forzato della sua casa di Monza. E Radio2 gli dà un programma… -