La spiaggia di Numana devastata dal maltempo

Maltempo nelle Marche - la spiaggia di Numana distrutta. Lo sconforto : “Non è rimasto più niente qui” : Il Maltempo che ha colpito la costa adriatica, in particolar modo Marche e Abruzzo, ha causato danni materiali sui litorali e ha provocato decine di feriti. Nel video, lo stato della spiaggia di Numana, in provincia di Ancona, dopo il temporale: “Non è rimasto più niente” è il commento di chi sta osservando la spiaggia e gli stabilimenti balneari. Maltempo in Abruzzo, arriva la tempesta su Tortoreto Lido: ...