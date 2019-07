Droga : narcotrafficante arrestato in Bolivia - ‘referente export da Colombia e Spagna’ (3) : (AdnKronos) – I contatti con la famiglia mafiosa di Mazara del Vallo di Paolo Lumia, il narcotrafficante siciliano arrestato in Bolivia la scorsa settimana, secondo quanto precisa la questura di Trapani, sarebbero “risalenti nel tempo e non hanno, nella vicenda odierna, costituito alcun vantaggio o beneficio nella gestione dell’attività di narcotraffico da parte del Lumia”. L'articolo Droga: narcotrafficante arrestato ...

Droga : narcotrafficante arrestato in Bolivia - 'referente export da Colombia e Spagna' (2) : (AdnKronos) - Il mazarese, nei confronti del quale a febbraio era stato emesso un mandato di cattura internazionale, era stato arrestato nel 2011 in Belgio e successivamente, nel 2013, condannato dal gip di Palermo per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefa

Droga : narcotrafficante arrestato in Bolivia - ‘referente export da Colombia e Spagna’ : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – Un traffico internazionale di cocaina tra l’America del Sud e l’Oceania, beneficiando dei contatti con la famiglia mafiosa di Mazara del Vallo. Era questa l’attività di Paolo Lumia, il narcotrafficante siciliano ricercato dal mese di gennaio e arrestato la settimana scorsa in Bolivia durante un’operazione coordinata dalla Dda di Palermo ed eseguita dalla Squadra mobile di Trapani ...