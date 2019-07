Diritti tv | Cairo è prudente | “Canale della Lega? Non è così scontato”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Giornata intensa per il presidente del Torino, Urbano. Il numero uno granata è stato impegnato nella presentazione dei palinsesti di La7, canale di cui è proprietario. Occasione per parlarequestionetv che si prolunga tra l’offerta di Mediapro, ancora insoluta, e la propostanascita del canale di: “Non mi candido a fare il concessionario per la pubblicità del canaleCalcio, anche perché non so se questo canale vedrà mai la luce, è una cosa da esaminare”. Non è tuttoscontato e non è tutto oro quello che luccica. Va visto tutto con molta prudenza“, ha concluso. Torino, che gol ha fatto Simone Zaza? VIDEOL'articolotv,: “Canale? Non èscontato” CalcioWeb.

Madialisa1 : RT @RiccardoNoury: Nel giorno in cui sono trascorsi 41 mesi dal ritrovamento, al Cairo, del corpo di Giulio #Regeni, ricordiamo che sono tr… - EB31 : RT @RiccardoNoury: Nel giorno in cui sono trascorsi 41 mesi dal ritrovamento, al Cairo, del corpo di Giulio #Regeni, ricordiamo che sono tr… - rogar50 : RT @RiccardoNoury: Nel giorno in cui sono trascorsi 41 mesi dal ritrovamento, al Cairo, del corpo di Giulio #Regeni, ricordiamo che sono tr… -