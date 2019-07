4 Hotel | i quattro concorrenti della puntata di giovedì 11 luglio su Sky Uno

dituttounpop

(Di giovedì 11 luglio 2019) 4, Bruno Barbieri arriva in Umbria nellain onda11su Sky Uno.E’, quindi è tempo di sfide tra 4 albergatori d’Italia, giudicati dallo chef Bruno Barbieri. L’appuntamento con 4è previsto per stasera,11alle 21:15 su Sky Uno. La location è l’umbria, tra antichi borghi, castelli e casali, in un’oasi di pace tra le verdi colline e i paesi medievali.Lasarà poi disponibile Sky on-demand e anche su NowTV (dove si può guardare anche Live, con il ticket intrattenimento).4del 11Anche questa settimana lo Chef pluri stellato – da sette stelle Michelin – vestirà i panni di giudice imparzialesfida tra Monia, Leonardo, Eleonora e Lena.Monia è la proprietaria del CanticoNatura di Montesperello di Magione. La struttura era un vecchio ...

SpiderMeg_ : Vi ricordo che lavoro con una persona che dopo avermi visto sclerare perché domani ho 4 (QUATTRO!!) eventi in conte… - Basito95717230 : @rizzello700 @RescueMed Mettono i 'profughi' in hotel a due stelle, e non invece in hotel a quattro stelle come impongono le leggi del mare! - robsabba : Mamma in albergo al mare con amica la chiamo...stamani vengo con rebi ma nn pranzo in hotel rimango sul mare mangio… -