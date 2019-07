10 cose che forse non sai di Budapest

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) C’è chi la definisce la Parigi dell’Est, e chi per ovvie vicinanze storico-culturali la mette faccia a faccia con Vienna. La verità, però, è che al di là di ogni possibile paragone la città diè in grado di offrire a chi la visita un pacchetto completo di tradizioni, bellezze artistiche e meraviglie naturali che poche altre capitali al mondo riescono a eguagliare. Si parte così dalla buona tavola, dove è ovviamente immancabile una scodella del tipico gulasch, per arrivare ai numerosi impianti termali sparpagliati nei diversi quartieri. Come i Bagni Gellért, per esempio, meravigliosi esempi di architettura Liberty conosciuti in tutto il mondo per aver fatto da set al film cult degli anni ’80 Cocoon. Per scoprire il fascino più autentico di, però, non si può fare a meno di affacciarsi sul Danubio, che attraversa la città come una lunga e tortuosa ...

matteosalvinimi : #Salvini: non è il momento di tornare a votare, ci sono troppe cose da fare. Se dovessi ragionare per l'interesse d… - Corriere : Parla l’avvocato che difese il presentatore vittima di un clamoroso errore giudiziario: «Da allora le cose sono per… - SabrinaSalerno : Credo che nulla sia casuale, che tutto accada per qualche ragione, che l’universo sia pieno di magia e, a volte, le… -