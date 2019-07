Violenza donne, 54mila richieste aiuto

Nel 2017, 54.706hanno contattato almeno una volta un centro anti, in media 173per ogni centro. Lo rileva l'indagine Istat-Cnr. Sono state 32.632 leche, sempre nel 2017, hanno iniziato un percorso di uscita dalla. Le strutture del Nord hanno accolto in media 143, quasi il doppio che al Sud (58).Lestraniere che si sono rivolte a un centro antisono state 8.711, 28 in media per ogni struttura. Si segnala "problematica" l'area di offerta di prestazioni a minori/migranti.(Di martedì 9 luglio 2019)