Uomini e Donne | Manuel Galiano avvistato con un’altra | è polemica

lanostratv

(Di martedì 9 luglio 2019)diha già dimenticato Giulia Cavaglià? L’avvistamento Pare davvero non ci sia un solo giorno in cuinon faccia molto parlare sui social, e non solo. E proprio in queste ultime ore Deianira Marzano ha pubblicato su instagram alcune foto dell’ex corteggiatore del Trono Classico diin compagnia di una ragazza. Foto che ovviamente hanno creato in poco tempo un incredibile putiferio mediatico. Difatti molti telespettatori del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, appena hanno visto quelle immagini, si sono immediatamente riversati sulle pagine ufficiali social del ragazzo per criticarlo, accusandolo di essersi ben presto dimenticato la sua ex fidanzata Giulia Cavaglià. Sarà davvero così?, Deianira Marzano mette nei guai: l’ultima confessione La popolare influencer ...

matteosalvinimi : Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio ma siamo determinati a recuperare centi… - matteosalvinimi : #Salvini: Carola nuova eroina della sinistra? Oggi sono stato alla cerimonia dell'anniversario di fondazione del Co… - matteosalvinimi : Ieri sera ho partecipato alla cerimonia per il 202esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia… -