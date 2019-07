Stranieri quasi 8 pesci su 10 consumati in Italia | truffe in agguato

meteoweb.eu

(Di martedì 9 luglio 2019) “Sonosu 10indove è già scattato ad inizio aprile il “Fish Dependence Day”, data che identifica simbolicamente la fine di pesce, molluschi e crostacei da approvvigionamento interno e l’inizio delle importazioni e della dipendenza dal pesce estero, fino a fine anno“: è quanto denuncia Coldiretti Impresapesca in occasione del “Fish Dependence Day” in Europa nel sottolineare che a mancanza dell’obbligo dell’indicazione di origine sui piattial ristorante consente di spacciare per nostrani prodotti provenienti dall’estero che hanno meno garanzie rispetto a quello Made in Italy. “Nei marini si pescano ogni anno circa 180 milioni di chili di pesce cui vanno aggiunti gli oltre 140 milioni di kg prodotti in acquacoltura – spiega Coldiretti Impresapesca – mentre le importazioni dall’estero hanno ormai ...

Caillebotte5 : @FmMosca Sono dati che non fanno distinzione tra Italiani ed Immigrati. Centinaia di migliaia di quei quasi 3 milio… - longagnani : @maxdantoni @chiaraped Chi è straniero ed è qui va assolutamente aiutato a integrarsi. Vanno cioè create le condizi… - MDM47690243 : RT @loris_assi: @Michelamedrial1 @caciara83 Quando la parola 'fascista' era giustamente interpretata quasi da tutti come una offesa... Ora… -