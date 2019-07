Romero Juventus | visite mediche in corso | Sarri ha già deciso!

Juventus - visite mediche per il difensore Romero [VIDEO] : La Juventus tra presente e futuro. Altro colpo di mercato per il club bianconero che si è assicurata le prestazioni di Cristian lA jUVE, il difensore classe ’98 è arrivato questa mattina al J Medical per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto. L’argentino nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Genoa e dovrebbe rimanere in prestito in Liguria per un’altra stagione. Si tratta ...

Calciomercato Juventus - Romero farà le visite mediche martedì : Dopo Demiral, Rabiot e Buffon, la Juventus aspetta anche Cristian Romero che martedì svolgerà le visite mediche. Poi sarà prestito.“powered by Goal”Sono giorni infuocati per il Calciomercato della Juventus. Dopo gli arrivi di Demiral, Rabiot e il ritorno di Buffon, toccherà a Cristian Romero.Il difensore argentino del Genoa sbarcherà a Torino martedì per le visite mediche secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’.Romero non era ...

Calciomercato Juventus : Rugani - Demiral e Romero - ci sarebbe posto solo per uno : Il Calciomercato della Juventus ha la sua stella. L’acquisto di De Ligt è sempre più vicino ma il suo approdo a Torino potrebbe non fare contenti tutti. Se l’olandese, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci rappresentano le colonne della prossima difesa bianconera, in tre sono in bilico. Daniele Rugani, pupillo di Sarri, potrebbe lasciare la squadra, in salita le quotazioni di Demiral che però dovrà essere testato in ritiro, ridotte al lumicino ...

La nuova Juventus di Sarri riparte da uno tra Romero e Demiral : Il mercato della Juventus si fa sempre più interessante e coinvolgente. La società di via Galileo Ferraris dopo l'arrivo del tecnico toscano Maurizio Sarri cerca di puntare molto sui giovani. Una vera e propria corsa a due fra Cristian Romero e Merih Demiral verso la squadra bianconera. La Juventus ha l'esigenza di svecchiare il reparto difensivo, pertanto punta molto su giovani talenti. Saranno gli insegnamenti e l'affiancamento a Giorgio ...

Juventus - altro acquisto per la difesa : arriva Romero dal Genoa (RUMORS) : La Juventus, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Ma come è tipico di una società organizzata come quella bianconera, si pensa anche al futuro e agli investimenti su giovani che potrebbero diventare dei riferimenti nei prossimi anni. Dopo Demiral, acquistato dal Sassuolo per 15 milioni (dovrebbe essere il quinto ...