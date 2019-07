Raggi | in tre anni è stato creato un buon modello e prassi da replicare

Rifiuti - tregua Raggi-Zingaretti. Costa : «Roma tornerà alla normalità entro 15 giorni» : Emergenza Rifiuti a Roma. Dopo il vertice di prima mattina al ministero dell'Ambiente, è previsto a palazzo Chigi un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il sindaco di Roma, Virginia...

Raggi : incontro proficuo - ci incontreremo di nuovo con Conte : Roma – “Un incontro molto lungo e direi molto proficuo. Non abbiamo parlato solo dei poteri speciali per Roma ma soprattutto di tante opportunita’ di rilancio della citta’, anche in occasione delle celebrazioni prossime per i 150 anni della Capitale. Ci incontreremo ancora, a breve. Il presidente Conte mi e’ sembrato molto interessato e disponibile. C’e’ tanto lavoro da fare”. Lo dice ai cronisti ...

Barbara Palombelli - tre documenti per demolire Virginia Raggi : la denuncia - in che condizioni si trova Roma : "Iniziò anche io, piazza Bainsizza... davanti alle caserme della Marina". Comincia così la denuncia di Barbara Palombelli sul degrado di Roma, a tre anni esatti dall'inizio del mandato di Virginia Raggi come sindaco. Una serie di foto di monnezza e schifo per le vie della città. "Gabbiano mangia to

Fabiano : Raggi dichiari stato emergenza - potrebbe partire macchina esercito e protezione civile : Roma – “Ama dichiara la resa, solo la Sindaca non lo ammette. Bandiera bianca sui rifiuti a Roma. Gli impianti di Rocca Cencia sono chiusi e saturi le macchine AMA non scaricano piu’ ormai da ore. Chiedo un atto di responsabilita’ e saggezza alla Sindaca. Dichiarando l’emergenza e chiedendo aiuto al Prefetto potrebbe partire la macchina organizzata di esercito e protezione civile. Ne’ piu’ ne’ meno ...

Economia circolare : Consorzio ERP Italia Raggiunge l’obiettivo UE annuale di raccolta batterie già nel primo semestre : Consorzio ERP Italia, tra i principali Sistemi Collettivi senza scopo di lucro che si fanno carico sull’intero territorio nazionale della gestione a norma di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e RPA (Rifiuti di Pile e Accumulatori), si conferma leader nel settore delle batterie e accumulatori portatili, superando l’obiettivo obbligatorio imposto dall’UE che impone la raccolta e o smaltimento di almeno il 45% ...

Napoli - James Rodriguez potrebbe Raggiungere gli azzurri a Dimaro il 20 luglio : È il Napoli una delle assolute protagoniste di questo calciomercato. Dopo l'ufficialità, avvenuta nella giornata di ieri, per Kostas Manolas, acquistato dagli azzurri per 36 milioni di euro, De Laurentiis adesso si concentrerà su altri obiettivi di mercato. In cima alla lista degli acquisti del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ci sarebbe da tempo James Rodriguez, talentuoso trequartista del Real Madrid. La stella della Colombia ...

«Ok al decollo». Ma c’era un atterRaggio. Treviso - sfiorata collisione tra aerei in pista : Scontro evitato tra due voli Ryanair. Dura relazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: «Mancanza di procedure che consentano una chiara cognizione del traffico in avvicinamento»

La foto di un padre e una figlia annegati mentre cercavano di Raggiungere gli Stati Uniti : È stata scattata lunedì su una riva del Rio Grande, tra Texas e Messico, e sta facendo il giro del mondo

M5s - Lombardi : “Roma? Dopo tre anni di giunta Raggi sono costernata. Sindaca faccia una pubblica operazione verità” : “Roma? Indipendentemente dall’assalto mediatico del Messaggero, Dopo tre anni di giunta Raggi, io vivo in uno stato personale di costernazione per la mia città. A questo punto, bisogna fare un’operazione verità“. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal capogruppo M5s alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, sullo stato in cui versa la Capitale. ...

Palozzi : Raggi non capisce che a volte è meglio tacere - danno oltre la beffa per Roma : Roma – “Virginia Raggi non smette mai di stupire, non comprendendo purtroppo che in politica, come nella vita, esistono momenti in cui e’ giusto parlare e altri, in cui e’ sacrosanto il silenzio. L’esempio lampante e’ il contraddittorio tweet del sindaco di Roma, col quale si complimenta con i colleghi di Cortina e Milano per l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026”. Cosi’, in una nota, ...

Roma - tre anni dall’elezione della Raggi. Salvini : ‘Ci aspettavamo risultati migliori’. Lei : ‘Mia colpa? Sono lontana dai salotti’ : Un piano leghista per Roma e inviti alle dimissioni da palazzo Senatorio nel giorno in cui Il Messaggero con un editoriale del direttore stronca l’amministrazione guidata da Virginia Raggi. I tre anni dalla salita al Campidoglio dell’esponente del M5s, eletta il 19 giugno 2016, diventano l’occasione per l’alleato di governo e gli avversari per affondare sull’amministrazione grillina. “Siamo pronti a ...

I bitcoin hanno Raggiunto il loro valore massimo in oltre un anno : I bitcoin, la criptovaluta più diffusa al mondo, hanno superato i 9.000 dollari di valore per unità per la prima volta dal marzo del 2018. Dopo un grande calo nei primi mesi di quest’anno, i bitcoin sono tornati a crescere,

Il bilancio di tre anni di Virginia Raggi al Campidoglio : "Il vento sta cambiando, hanno vinto i romani, è una svolta". Il 19 giugno 2016, Virginia Raggi festeggiava così la storica conquista del Campidoglio da parte del Movimento 5 Stelle. Tre anni dopo, passeggiando tra rifiuti che si accumulano fuori dai cassonetti e bus che circolano a singhiozzo, i romani faticano a percepire questo vento. Se il primo anno di mandato della Raggi è stato caratterizzato dalle difficoltà sulle ...

L’abuso dei dispositivi di monitoRaggio del sonno potrebbe portare all’insonnia : Stando a quanto riportato da The New York Times, smartwatch e smartband con monitoraggio del sonno potrebbero finire per avere un effetto negativo L'articolo L’abuso dei dispositivi di monitoraggio del sonno potrebbe portare all’insonnia proviene da TuttoAndroid.