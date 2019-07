La nuova statua in onore di Melania Trump è un fail colossale

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) La(foto: JURE MAKOVEC/AFP/Getty Images) Sapere che qualcuno ha costruito unain propriodovrebbe essere motivo di orgoglio. Pertuttavia non è andata così. (foto: Evan Vucci/Pool via Bloomberg) Nel weekend è stata inaugurata a Sevnica, città natale della first lady americana, in Slovenia, una scultura di legno a grandezza naturale che la raffigura con il braccio sinistro alzato e un abito turchese, come quello che indossava il 20 gennaio del 2017, giorno in cui il marito ha giurato come 45esimo presidente degli Stati Uniti d’America. Quasi nessuno, però, ha speso buone parole sull’opera. Molti l’hanno definita brutta e offensiva. “Se voleva essere una parodia, l’artista ha ottenuto quello che voleva”, ha dichiarato una studentessa 24enne ad Afp. “Sembra un puffo, è una disgrazia”, ha commentato un altro, soffermandosi sui colori ...

