Hello Kitty nei guai in Europa

(Di martedì 9 luglio 2019)(Crediti: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Problemi inper. La gattina più famosa del mondo è stata multata per 6,2 milioni di euro. La Commissione europea ha sanzionato Sanrio, la società giapponese che ne detiene i diritti, per aver vietato ai commercianti di vendere prodotti concessi in licenza ad altri Paesi all’interno dell’Unione. Sanrio ha di fatto introdotto restrizioni alle vendite transfrontaliere di prodotti di merchandising con licenza – tazze, borse, lenzuola, articoli di cancelleria, giocattoli – raffiguranti i personaggi. Ma anche altri personaggi di proprietà di Sanrio come My Melody, Little twin stars, Keroppi o Chococat. L’indagine dell’Antitrust europeo ha preso avvio nel giugno 2017. Oggetto delle verifiche proprio le pratiche di concessione di licenze e di distribuzione ...

