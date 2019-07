Francesco Monte - Giulia Salemi | parla Fariba Tehrani | Mia figlia mi ha impedito di

blogo

(Di martedì 9 luglio 2019) L'estate 2019 verrà ricordata dagli amanti del gossip tricolore come la stagione dell'addio tra, con il tronista e la modella italo-palestinese che si sono conosciuti all'interno della terza edizione del Grande Fratello Vip., madre diche ha fatto capolino durante il reality show in salsa celebrity, ha fatto capire che lanon voleva interferenze genitoriali in questa situazione: “Tutta questa situazione mi provoca enorme dispiacere e dolore. La verità verrà fuori, ma spero per lei che da oggi in poi ci sia solo serenità nella sua vita. “Miami hadi darle consigli di cuore. Tutto ciò che le sta succedendo avviene all’oscuro della mia persona. Io rispetto la sua scelta, ma mi dispiace tanto.l'ho conosciuto,ma sapevo che era troppo presto per fare annunci"....

LadyNews_ : "Francesco Monte ha conosciuto Isabella de Candia quando stava ancora con Giulia Salemi", lo scoop di Spy - infoitcultura : Francesco Monte: l'amore con Isabella De Candia è sbocciato durante la storia con Giulia Salemi?