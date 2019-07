Dr Mario World più simile a Candy Crush che a un classico NES?

eurogamer

(Di martedì 9 luglio 2019) The Verge ha trascorso un po' di tempo con l'imminente titolo per iOS e Android di Nintendo, Dr.e, a quanto pare, l'impressione generale dell'articolo non è del tutto favorevole, segnala Mynintendonews. Il gioco è free-to-play quindi ci si poteva aspettare che ci sarebbero state delle microtrazioni, ma il gioco è apparentemente pieno di cose come timer, lootbox e valute a pagamento. "Purtroppo, nonostante il nome, Dr.- l'imminente evoluzione mobile del titolo originale- non ha lo stesso "pedigree", e si avvicina ai puzzle mobili free-to-play comeSaga", afferma The Verge.Leggi altro...

