Cristel col pancione insieme ad Al Bano e Romina Jr sullo yacht

ilgiornale

(Di martedì 9 luglio 2019) Alessandro PagliucaCarrisi si è lasciata paparazzareassieme ad AlJr con ilin bella vista Sono rarissime le foto diCarrisi ma sulla rivista Chi ci sono gli scatti col. Immagini dei paparazzi che mostrano parte della famiglia a bordo di unonelle acqua del Salento. Con, in dolce attesa del secondo bebè, ci sono non solo suo marito Davor Luksic ma anche AlCarrisi eJr. Non si vede il piccolo Kai ma ci sarà anche lui con tutta la famiglia. Un vero spettacolo la figlia diPower che a ferragosto farà diventare di nuovo nonni la ex coppia d’oro. Tre giorni fa la bellissima figlia di Alha pubblicato un video in cui suona il piano, un vero incanto ogni dettaglio di quelle breve immagini ma non si vede il; lei è seduta al piano, ben nascosto il suo ventre,...