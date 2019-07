Carlo Freccero a Blogo | Obiettivo pubblico giovane per Rai 2 | vorrei comprare

Rai - Simona Ventura incontenibile : quale storico format Carlo Freccero rispolvera per lei : Simona Ventura sarà la regina di Raidue. Come ai tempi d'oro. L’indiscrezione, lanciata da Blogo, vedrebbe Simona Ventura conduttrice sia di Music Farm che di The Voice Of Italy che potrebbe tornare con una settima stagione nella tarda primavera del 2020. Ad avvalorare l’ipotesi del ritorno di Mu

Fabio Fazio su Raidue - la "benedizione" di Carlo Freccero : "Cosa porterà a questa rete" : "Il ritorno di Fabio Fazio a Rai 2 porta un elemento che la rete non ha: apre le porte all’internazionale perché lui è capace di portare grandi personaggi di letteratura e cinema: davanti a una tv ripiegata nel reality e nel pettegolezzo, lui riesce sempre ad aprire, a volte accontentando e a volte

Rai - Adriana Volpe nemica della tv gialloverde : le ragioni della sua guerra a Carlo Freccero : Adriana Volpe "nuova pasionaria" della tv? Sembrerebbe di sì, a sorpresa. La conduttrice 46enne originaria di Trento non è mai stata un personaggio di primo piano nel panorama Rai, un nome altisonante da programmi che contano, magari di prima serata. Non necessariamente per demeriti suoi, ma così è

Adriana Volpe contro Carlo Freccero/ 'Rai 2 in ginocchio - altro 2 - 4% in prima serata' : Adriana Volpe torna all'attacco e accusa Carlo Freccero. 'Aggiungiamo un altro 2,4% in prima serata ! Una raidue in ginocchio'

Adriana Volpe - nuovo attacco a Carlo Freccero : “Rai2 in ginocchio” : Adriana Volpe ancora contro Carlo Freccero per difendere Mezzogiorno In Famiglia Adriana Volpe negli ultimi giorni ha messo in piedi una vera e propria battaglia in difesa di Mezzogiorno in Famiglia. Lo storico programma di Rai2, nato nel lontano 1993, rischia infatti di non andare più in onda dalla prossima stagione televisiva per volere di […] L'articolo Adriana Volpe, nuovo attacco a Carlo Freccero: “Rai2 in ginocchio” ...

Da TIMVision arriva Skam Italia su Rai2 - Carlo Freccero punta sui giovani : dettagli sulla programmazione : Come convincere il pubblico giovanile a sintonizzarsi sulla propria rete? La risposta è semplice: proporre la messa in onda di Skam Italia su Rai2. È Blogo a lanciare in anteprima l'ultima indiscrezione sul palinsesto della prossima stagione televisiva secondo cui il direttore Carlo Freccero punta a portare la serie teen prodotta da TIMVision Production con Cross Productions in chiaro. Sempre secondo il sito web, la messa in onda di Skam ...

Adriana Volpe contro Carlo Freccero per Mezzogiorno in Famiglia : "Ho fatto domande senza ottenere risposta" : In casa Rai 2 c'è un po' di maretta. A tuonare è sempre Adriana Volpe che, captata la notizia della chiusura di Mezzogiorno in Famiglia nella prossima stagione, ha ingaggiato una rovente polemica con Carlo Freccero, direttore della seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo. La Volpe già nei

Carlo Freccero difende Rai2 dopo le dure parole di Adriana Volpe : Carlo Freccero difende Rai2 dopo le parole al vetriolo di Adriana Volpe: il direttore si difende dopo lo sfogo fiume della conduttrice Nelle scorse ore Adriana Volpe, via social, ha scritto parole al vetriolo sull’impronta data a Rai2 dal direttore Carlo Freccero. Lo sfogo è arrivato dopo che si è diffusa la notizia che Mezzogiorno […] L'articolo Carlo Freccero difende Rai2 dopo le dure parole di Adriana Volpe proviene da Gossip e Tv.

Adriana Volpe sbotta contro Carlo Freccero. Ora il direttore risponde - : Anna Rossi Freccero replica agli attacchi al veleno di Adriana Volpe dopo la chiusura di Mezzogiorno in famiglia Adriana Volpe non l'ha presa tanto bene. La conduttrice non è molto felice della scelta del direttore di Rai2, Carlo Freccero. Freccero, infatti, avrebbe deciso di cancellare Mezzogiorno in famiglia, il programma che la Volpe conduce con Massimiliano Ossini. Tramite il suo account Instagram, infatti, la conduttrice ha ...

Carlo Freccero - pochi ascolti ma tante idee : perché la sua Rai è un flop : Carlo Freccero è stato ed è considerato ancora un grande dirigente televisivo, inventore di programmi che hanno fatto la storia della tv italiana. Scopritore di talenti come Chiambretti, Sabrina e Corrado Guzzanti e Serena Dandini. Passato da Mediaset alla Rai più volte, Berlusconi si fidava tanto d

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura" : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Monica Setta - indiscrezione in Rai : lei direttore al posto di Carlo Freccero sul secondo canale? : La voce è di quelle clamorose e riguarda la Rai, per la precisione la Rai 2 di Carlo Freccero. Già, perché il suo mandato terminerà a novembre 2019: chi, dunque, dopo di lui? A sganciare la bomba ci pensa tvblog.it, rivelando come a Viale Mazzini e dintorni giri una voce piuttosto insistente. Una vo

The Voice of Italy - Carlo Freccero entusiasta : "Sì al bis di Simona Ventura e ho già in mente la nuova giuria - ma non dipende da me..." : The Voice of Italy si è concluso ieri sera e il direttore di Rai 2 Carlo Freccero manifesta il proprio entusiasmo per l'edizione 2019 in una intervista concessa ad Antonella Nesi per AdnKronos. "Lo spettacolo finale di The Voice toglie tutti i complessi d'inferiorità della Rai verso Sky: abbiamo dimostrato che anche noi possiamo giocare nel girone della contemporaneità e della assoluta avanguardia" ha dichiarato il direttore, che evoca X ...

Carlo Freccero a Blogo : "Simona Ventura a Pechino Express? No. Fazio su Rai2? Sì - ma... The Voice? Contentissimo anche per ascolti" : (video in arrivo)A margine della conferenza stampa di presentazione di Realiti, il programma con Enrico Lucci che debutterà mercoledì prossimo in prima serata, Carlo Freccero ha risposto ad alcune domande di Blogo. A proposito di The Voice, la cui puntata di ieri ha fatto registrare il più basso ascolto di sempre, ha spiegato:Un bilancio? Sono soddisfattissimo, ha riposizionato la rete verso un target più giovane e commerciale; e abbiamo fatto ...