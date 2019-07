Wimbledon – Serena Williams in scioltezza | Suarez Navarro ko in due set | ai quarti sarà

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Svitolina vittoriosa. Nadal e Serena Williams avanti di un set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Svitolina vittoriosa. In campo Nadal e Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty fuori - Svitolina avanti. Tra poco Nadal e Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 8 luglio - spicca Berrettini-Federer. Barty a rischio eliminazione - tra poco Nadal e Serena Williams : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settiman giornata Wimbledon 2019, quella più bella e spettacolare di tutto il torneo, perchè è il lunedì degli ottavi di finale. Sedici partite nello stesso giorno con tutti i migliori in campo insieme. E’ inutile negarlo che per il tennis italiano c’è un’attesa spasmodica per il match di Matteo Berrettini con Roger Federer sul campo Centrale. Una sfida meravigliosa e ...

Wimbledon – Il doppio con Murray e Serena Williams è spettacolare : la statunitense cade e ride a crepapelle - la scena esilarante [VIDEO] : Serena Williams buffa e goffa nel doppio misto con Murray: la statunitense scivola, la scena è esilarante E’ iniziata oggi l’avventura nel doppio misto della coppia inedita formata da Serena Williams ed Andy Murray a Wimbledon: la tennista statunitense ed il suo collega scozzese hanno trionfato contro il duo formato da Mies-Guarachi regalando emozioni, spettacolo e anche qualche… risata. Sta diventando virale una scena ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini un set pari - Nadal in controllo. Barty e Serena Williams ok - fuori Bertens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set - Nadal in controllo. Barty e Serena Williams ok - fuori Bertens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set - Nadal avanti. Barty e Serena Williams ok - fuori Bertens : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 6 luglio. Fognini sconfitto - Berrettini indietro di un set. Barty e Serena Williams ok - in scena Nadal : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

Wimbledon – Barty e Serena Williams a braccetto agli ottavi di finale - stese senza patemi Dart e Goerges : La numero uno del ranking WTA e l’americana staccano il pass per gli ottavi di finale, distruggendo le proprie avversarie odierne Tutto facile per Ashleigh Barty e Serena Williams nel terzo turno del torneo di Wimbledon, entrambe staccano il pass per gli ottavi di finale asfaltando letteralmente le proprie avversarie. Per quanto riguarda la numero 1 del ranking WTA, il match contro la britannica Dart dura 54 minuti, giusto il tempo ...

Wimbledon 2019 : il bello di Berrettini e Fognini. Nadal - Serena Williams e Kerber - tra chi vince e chi esce : Giornata lunga, complessa da definire e con tantissime sfumature, la quarta del torneo di Wimbledon. Il terzo Slam dell’anno ha senza dubbio vissuto le sue ore più accese quest’oggi, tra sorprese e big impegnati in maniera importante. Si parte subito dalle note positive di casa nostra: Matteo Berrettini e Fabio Fognini. Il romano e il ligure hanno vinto due incontri diversi, ma con la stessa convinzione di non voler lasciare nulla al ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty - Nadal (con Kyrgios) e Serena Williams. Fuori Kerber! Fognini al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Berrettini - Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Nadal e Fognini un set avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer - Barty e Serena Williams. Fuori Kerber! Berrettini 2-0 - Nadal-Kyrgios e Fognini un set pari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...