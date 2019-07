Verona | aggredito con calci e pugni e dato alle fiamme mentre è in stazione | grave 42enne

fanpage

(Di lunedì 8 luglio 2019) Pestaggio selvaggio nelladi Villafranca di, dove un uomo di 42 anni, di origine rumena, è stato picchiato e bruciato vivo ed ora è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Borgo Trento. A lanciare l'allarme è stato il macchinista di un treno in arrivo che l'ha trovato riverso sulla banchina con ustioni sul corpo e il volto tumefatto. In corso un'indagine per ricostruire la dinamica di quanto successo.

