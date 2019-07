Renault presenta la nuova Mégane R S Trophy-R | performance allo stato puro GALLERY

Presentata ufficialmente oggi 03/07/2019 - la nuova Renault Captur : oggi è stata Presentata la nuova Renault Captur . Più grande con un nuovo design, più ricercata e raffinata questa seconda generazione è anche più sicura, essendo costruita su un nuovo pianale che impiega acciai speciali e a spessore differente. Ha interni più spaziosi e rifiniti per gli occupanti, ma anche per i bagagli. nuova la plancia e gli interni, sedili e tutto ciò che è confort ed ergonomia. Sotto il cofano tante novità e alcune ...

Fca : “Presentata proposta di fusione con Renault ”. Nuova società - due soci al 50% e nessuna chiusura di stabilimenti : “Creare uno dei principali gruppi automobilistici al mondo”. Con questo obiettivo, Fca ha annunciato ufficialmente di aver presentato una proposta per una fusione con il gruppo Renault. Nella proposta inviata con una lettera non vincolante al colosso francese, l’ipotesi di ‘matrimonio‘ prevede una Nuova soci età detenuta per il 50% dagli azionisti di Fca e per il 50% dagli azionisti di Groupe Renault, una struttura ...

