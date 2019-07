Papà e bimbo campani morti in un incidente in Germania | gravissima la mamma

Papà fa male a mamma! Non credono al bimbo di 3 anni - a 24 anni trova il corpo in giardino : Quando la donna scomparve di casa senza lasciare tracce, gli inquirenti interpellarono, attraverso un esperto, anche il figlioletto di 3 anni che ammise candidamente: "Papà faceva del male a mamma. Papà ha sparato a mamma". A quel bimbo però nessuno ha mai creduto fino in fondo, anzi tutti hanno creduto al marito della donna che parlava di un allontanamento volontario e così il mistero di Bonnie Haim è rimasto tale per oltre due decenni fino a ...

Bimbo di 6 anni incatenato come un cane e picchiato/ Il Papà 'Lo facevo per educarlo' : Un bambino di 6 anni tenuto legato 'come un cane' e picchiato dal padre: liberato dalla polizia. Orrore in Ucraina, ecco cosa è successo.

Il Papà del Gattopardo è un bimbo mai cresciuto : "Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”: tutti credono che la famosa frase pronunciata da Tancredi nel “Gattopardo” mentre si rivolge allo zio, il principe Fabrizio Salina, sia “solo” l’assunto morale dell’intero romanzo – assunto che, a ogni modo, dà concretezza a un termine,

Papà 29enne lancia il figlio dal quinto piano : bimbo muore nel giorno del suo primo compleanno : La tragedia in Cina: un uomo di 29 anni, dopo una lite per questioni di soldi con sua madre, avrebbe preso il figlioletto e lo avrebbe lanciato da una finestra di casa. Il piccolo è precipitato per una ventina di metri ed è morto sul colpo. I media locali hanno mostrato le immagini strazianti dei nonni in lacrime che cullavano il cadavere del nipotino.

Rocca di Papa (RM) - esplosione nel palazzo del Comune : sindaco e bimbo feriti gravi : Nell’esplosione che cha fatto crollare la facciata del palazzo comunale di Rocca di Papa sono rimasti feriti in modo grave il sindaco Emanuele Crestini e un bambino di scuola dell’infanzia. Quest’ultimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù: non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime informazioni. Il sindaco è stato invece portato con l'elisoccorso a Tor Vergata. Tra i feriti in modo lieve ci sono ...

