NBA – Durant è ufficialmente un giocatore dei Nets | la decisione di KD è sorprendente

NBA – I Golden State Warriors omaggiano Kevin Durant : ritirata la maglia numero 35 : I Golden State Warriors hanno deciso di omaggiare Kevin Durant ritirandone la maglia numero 35. Il co-proprietario della franchigia, Joe Lacob, lo ha reso noto con un comunicato ufficiale Kevin Durant ha lasciato il segno in casa Warriors. Tre presenze alle Finals, due titoli NBA con relativi titoli MVP, nonchè un mix di talento e personalità che lo hanno reso il vero valore aggiunto dei Golden State Warriors, considerati una delle ...

NBA – Da Kevin Durant a Derrick Rose : tutte le ufficialità della prima notte di free agency : La prima notte di free agency ha regalato già i primi colpi di mercato, scuotendo l’intera lega americana prima notte di free agency e subito spettacolo nella NBA, con colpi ad effetto e acquisti sorprendenti che renderanno elettrica la prossima stagione. Il triplo colpo dei Nets che si sono portati a casa Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan, all’acquisto a sorpresa di D’Angelo Russell ai Golden State Warriors e ...

Basket NBA : Kevin Durant ai Brooklyn Nets - con cui firmano anche Kyrie Irving e DeAndre Jordan : Di questo passo, i Brooklyn Nets potrebbero essere tranquillamente in grado di comprarsi una buona fetta dell’umanità esistente sul mondo. In una sola notte, infatti, la franchigia newyorkese ha messo le mani su Kevin Durant, in uscita dai Golden State Warriors e tra i più forti giocatori del pianeta, ma anche su Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Come riporta il più famoso NBA Insider d’America e non soltanto, Adrian Wojnarowski di ...

Mercato NBA – Kevin Durant ad un passo dai Nets : i dettagli dell’accordo : Kevin Durant pronto a dire addio ai Golden State Warriors: i dettagli dell’accordo con i Nets Tra pochi minuti scatterà l’inizio della free agency NBA, il periodo nel quale le franchigie potranno mettere sotto contratto i più ambiti ‘free agent’. Nonostante l’infortunio al tendine d’achille che lo terrà fuori l’intera prossima stagione Kevin Durant resta uno dei primi nomi sulla lista di ogni gm. ...

Mercato NBA – Golden State prova a trattenere Kevin Durant : offerto il massimo salariale nonostante l’infortunio : Golden State pronta ad offrire il massimo salariale a Kevin Durant nonostante l’infortunio al tendine d’Achille: gli Warriors vogliono mantenere intatto il proprio core Mancano poche ore alla mezzanotte italiana, la data fatidica per l’inizio della free agency NBA. Fioccano i rumor di Mercato. I principali riguardano il futuro di Kevin Durant, uno dei free agent più ambiti. La stella di Golden State, fermo per tutta la ...

Mercato NBA – Kevin Durant e Kawhi Leonard insieme? Spunta l’incontro fra i due : KD interessato a 4 franchigie : Kevin Durant si è incontrato con Kawhi Leonard per parlare di un loro possibile trasferimento nello stesso team: KD intanto ascolterà 4 proposte da altrettante franchigie in quel di New York Alla mezzanotte di lunedì primo luglio aprirà i battenti la free agency NBA. Tutte le franchigie sono pronte a mettere in atto la propria strategia per portarsi a casa uno o più fra i migliori giocatori senza contratto per rinforzare i propri roster in ...

Mercato NBA – Knicks - pronto il piano B : se salta Durant è pronta l’offerta per DeMarcus Cousins : I New York Knicks puntano su Kevin Durant, ma se non ci dovesse essere l’accordo, la franchigia della ‘Grande Mela’ proverà ad offrire un ricco annuale a DeMarcus Cousins Fino a qualche settimana fa, i New York Knicks sembravano una delle squadre favorite a fare una scorpacciata dei migliori free agent, visto il grande spazio salariale liberato, da unire al possibile arrivo di Zion Williamson. L’infortunio di Kevin Durant, Kyrie Irving che ...

NBA – Kevin Durant non esercita la player option con gli Warriors : il giocatore valuta offerte da… New York! : Kevin Durant ha deciso di non esercitare la player option presente nel suo contratto con i Golden State Warriors: KD sarà uno tra i free agent più ambiti nonostante l’infortunio La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo la conferma. L’ufficialità l’ha data l’insider ESPN più famoso, Adrian Wojnarowski: Kevin Durant sarà free agent. KD, attualmente ai box per la rottura del tendine d’Achille, ha deciso di uscire dal contratto ...

Quattro persone sono state ferite in una sparatoria a Toronto durante la festa per la vittoria della NBA : Quattro persone sono state ferite lunedì a Toronto, in Canada, in una sparatoria durante la festa per la vittoria della NBA, il più importante campionato di basket americano, da parte della squadra cittadina, i Toronto Raptors. La polizia ha detto

NBA – Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena : “non ti dimenticherò mai” [FOTO] : Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena con un post su Instagram: la stella degli Warriors, nell’ormai ex palazzetto di Golden State, ha vissuto 3 stagioni straordinarie I Golden State Warriors hanno detto addio alla Oracle Arena per trasferirsi nel nuovissimo Chase Center di San Francisco. Taglio netto col passato, per abbracciare un nuovo stadio, più moderno e capace di attrarre maggiori introiti. La vecchia Arena di Oakland sarà ...

Finals NBA – Ma perchè i giocatori indossano gli occhiali da sci durante i festeggiamenti? : Grande festa per i Toronto Raptors negli spogliatoi! Ma perchè i giocatori NBA indossano maschere da sci durante i festeggiamenti? I Toronto Raptors sono i nuovi campioni d’America: la squadra canadese ha conquistato il suo primo titolo NBA nella notte italiana, trionfando col punteggio di 110-114 sui Golden State Warriors in Gara-6. Un traguardo fantastico per Kawhi Leonard e compagni, che nello spogliatoio si sono dati alla pazza ...