Milano Gare d’appalto | fornitori regionali aderiranno al nuovo Patto di integrità

Milano-Cortina 2026 - il Piemonte rientra nel dossier? Fontana sincero : “sì per promozione e collaborazione - ma per le gare…” : Attilio Fontana ha le idee chiare riguardo il possibile rientro del Piemonte nel dossier olimpico dopo il no di Torino: il parere del presidente della Regione Lombardia Mancano poco meno di 7 anni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, ma dopo l’assegnazione italiana per la rassegna a cinque cerchi del 2026, sportivi e politici non fanno altro che parlare del tanto atteso evento. Negli ultimi giorni si è tanto parlato della ...

Milano-Cortina 2026 – Tofana Freccia nel Cielo ospita le gare tecniche di sci : iniziati i lavori nel primo tratto [GALLERY] : Tofana – Freccia nel Cielo è già al lavoro per essere protagonista nello scenario delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo 70 anni dalle indimenticabili Olimpiadi di Cortina del 1956, il sogno olimpionico si fa realtà Tofana – Freccia nel Cielo festeggia assieme a tutto il territorio di Cortina d’Ampezzo la vittoria ottenuta per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Il grande sogno di riportare a Cortina d’Ampezzo le Olimpiadi invernali ...

Dal PalaItalia al Villaggio olimpico : così cambierà Milano|Dove saranno le gare : Il Villaggio olimpico allo scalo di Porta Romana da trasformare in un campus per gli universitari. Ma anche la nuova Hockey Arena a Lampugnano e l’ampliamento del Mediolanum Forum

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - 3 Regioni e 12 sedi : dove si gareggerà : Una distribuzione degli eventi tra Lombardia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano, con gare che si svolgeranno in 12 diverse sedi, 7 delle quali già esistenti, due temporanee e due che saranno in larga parte oggetto di ristrutturazioni. Prevista solo una costruzione ex novo. Questo prevede il dossier di Milano-Cortina al quale sono state assegnate le Olimpiadi invernali del 2026. Un progetto che coinvolge diverse città dal Duomo ...

Olimpiadi Invernali 2026 - quando si gareggia a Milano-Cortina? Date - calendario - programma : Le Olimpiadi Invernali 2026 sono state assegnate a Milano-Cortina, l’Italia è stata premiata a Losanna dai membri del CIO e i Giochi della neve e del ghiaccio andranno in scena nel nostro Paese. L’appuntamento è dunque tra meno di sette anni, dal 6 al 22 febbraio: la rassegna a cinque cerchi torna nel nostro Paese dopo Torino 2006 e Cortina d’Ampezzo 1956, c’è grande attesa per un evento epocale che coinvolgerà un Paese ...

Zingaretti mette le tende a Milano RiforDem 'ritrovo' per ex renziani : Raccogliere i riformisti che nelle diaspora renziana sono rimasti vicini all’ex premier Paolo Gentiloni e si sono avvicinati alla figura di Nicola Zingaretti. Nasce con questo scopo RiforDem, l’associazione - dicasi corrente, parlando di Pd - presentata la settimana scorsa a Milano con lo stesso Gentiloni in sala. “Rilanciare la sfida delle riforme”: questo l’obiettivo che si è data dell’associazione, ...

Milano - Bulgarella e Palenzona archiviati per appropriazione indebita e truffa : Sono stati archiviati anche per appropriazione indebita e truffa. Si chiude con l’archiviazione il filone d’indagine sui rapporti tra il Gruppo Bulgarella e Banca Unicredit e che vedeva, tra gli indagati, l’imprenditore originario di Trapani e presidente dello stesso gruppo Andrea Bulgarella, l’allora suo socio Federico Tumbiolo, Giuseppe Sereni e lo stesso banchiere Fabrizio Palenzona. Ad archiviare il caso è stato il gip di Milano ...

Vittorio Sgarbi condannato in appello a Milano per diffamazione : dovrà pagare 24mila euro : Il noto critico d'arte Vittorio Sgarbi è stato condannato, in secondo grado, per diffamazione nei confronti del giornalista Sebastiano Grasso, responsabile delle pagine di arte del Corriere della Sera. La decisione è stata presa dalla Corte D'appello civile di Milano, che ha condannato Sgarbi a pagare un risarcimento di 24mila euro più tutte le spese legali. Sgarbi, con sms e a mezzo stampa, avrebbe leso l'immagine di Grasso. Il critico d'arte ...

Bimbo ucciso a Milano - il gip : “Il padre potrebbe rifarlo”. Sui piedini del piccolo anche bruciature di sigarette : potrebbe uccidere ancora, nonché fuggire, e quindi deve restare in cella Aljica Hrustic, il 25enne di origini croate arrestato mercoledì per l’omicidio di suo figlio Mehmed, di 2 anni e 5 mesi. Per questo il gip di Milano Valerio Natale ha convalidato il fermo ed emesso la misura cautelare in carcere per l’uomo. Il giudice ha ritenuto infatti che vi siano sia “il concreto pericolo di reiterazione del reato” che il “pericolo di ...