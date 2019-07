Mercato Juventus | i boomaker sono convinti | Icardi dovrebbe vestire il bianconero

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019) L'attenzione principale dei media sportivi riguarda soprattutto il probabile passaggio di De Ligt alla: possibili novità potrebbero arrivare già in questa settimana, mancherebbe infatti solo l'intesa per il prezzo di valutazione del giocatore fraed Ajax. Laperò dovrà iniziare a pensare anche a qualche cessione pesante, per sistemare i conti ma anche per poter insu altri importanti acquisti. Gli indiziati a lasciare Torinodiversi: Joao Cancelo (piace a Manchester City e Bayern Monaco), Khedira (possibile ritorno in Germania o trasferimento negli Stati Uniti), Matuidi, Higuain (interessano alla Roma) e Mandzukic (piace a Borussia Dortmund ed alcune società cinesi). Cessioni che potrebbero generare una notevole somma da poter insul: proprio in entrata si fanno i nomi del centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa e ...

Sport_Mediaset : Dall'Inghilterra: 'La #Juventus prepara un'offerta da 134 milioni per #Pogba'. - Sport_Mediaset : #Juventus, #DeLigt telefona a Sarri: 'Come giocheremo?' - Sport_Mediaset : #DeLigt, #Raiola mette fretta a #Juve e #Ajax: 'Lui spera in un accordo veloce'. L'agente del difensore ha svelato… -