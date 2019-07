Malgioglio litiga con Violeta a Supervivientes | lei sbotta | ' In Italia non si sc?'

Blastingnews

(Di lunedì 8 luglio 2019), la versione spagnola dell'Isola dei Famosi, sta ormai per giungere al termine. In questi ultimi mesi, l'attenzione dei telespettatorini è stata concentrata su Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo è finito al centro dell'attenzione per via di un rapporto consumato condavanti alle telecamere del reality. Oltre a ciò, il concorrente ha parecchio parlato male della sua ex Nicole Mazzocato, destando molto stupore in alcuni fan della ex coppia. Nel corso della puntata di ieri sera, era presente nello studio del programma Cristiano. Tra lui e la Mangrinan è scoppiato un litigio quando l'ex concorrente del Grande Fratello ha sottolineato come la popolarità di tutti i naufraghi presenti sia bassa rispetto a quella della concorrente Isabel.e Cristianono aCristianoha voluto ...

zazoomnews : Cristiano Malgioglio a Supervivientes litiga con Violeta Mangriñan fiamma di Fabio Colloricchio - #Cristiano… - zazoomblog : Cristiano Malgioglio a Supervivientes litiga con Violeta Mangriñan fiamma di Fabio Colloricchio - #Cristiano… -