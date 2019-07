Leosiner è un neologismo per la Treccani Franca Leosini | Vi stringo al

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Alessandro Zoppo La prestigiosariconosce il termine “” comeitaliano: la conduttrice di "Storie Maledette" ringrazia commossaè considerata da milioni di italiani la “queen”, cioè la regina della cronaca nera in tv. Uno status che ora è stato legittimato dalla prestigiosa: l’enciclopedia ha riconosciuto il termine “” comeitaliano. “s. m. e f. (al pl. anche nella forma pseudoinglese in -s). (scherz.) Chi sostiene con entusiasmo la giornalista”: questa la definizione che la più famosa enciclopedia in lingua italiana dà dei fan della giornalista napoletana. La diretta interessata, sempre più idolo dei social e reduce dal doppio appuntamento estivo dedicato allo spinoso caso Vannini, ha ringraziato commossa. “Amici miei amatissimi – scrivesu Facebook – essere presente ...

POPCORNTVit : Leosiner entra nel vocabolario Treccani, Franca Leosini commossa: 'Grazie a tutti' - giornalettismo : Tra i neologismi del 2019, la #Treccani ha premiato i fan di #FrancaLeosini e delle sue #StorieMaledette.… - avvocatoscala : Franca Leosini nell'enciclopedia Treccani: 'leosiner' è neologismo. Lei: 'Grazie a tutti i fan di Storie Maledette'… -