Incendio in palazzina a Varese | 6 feriti

Incendio in una palazzina nel bolognese : morto un uomo - almeno un’altra persona intossicata : Un uomo di 64 anni è morto nell'Incendio di una palazzina a Minerbio, nel bolognese. Il rogo sarebbe partito, per cause accidentali, proprio dall'appartamento della vittima, ma ha poi interessato anche altre case dello stesso edificio. Un'altra persona è rimasta intossicata a causa del fumo, mentre due famiglie sono ora sfollate. La palazzina si trova in via Roma: per spegnere le fiamme e soccorrere le persone presenti nell’area sono ...

