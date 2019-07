Cadence of Hyrule | Crypt of the NecroDancer - recensione

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Tanto vale fare outing prima di iniziare: chi vi scrive non è mai andato oltre i brani ad una stella di Guitar Hero, in quanto possiede un senso del ritmo pari a quello di un cubo di marmo poggiato su un piano perfettamente orizzontale. Il richiamo di Zelda però convince anche i più scettici ad intraprendere vie impervie... e meno male! Questo inaspettato spin-off della serie è stato annunciato non troppo tempo fa ed è disponibile nello Shop di Nintendo. E una volta tanto iniziamo dalla coda consigliandovene subito l'acquisto: pur non essendo una classica avventura della serie, non potrete non rimanerne catturati ed andiamo ora a spiegarvi il perché.Brace Yourself Games è riuscita a fondere due universi apparentemente così distanti dando vita ad un'avventura di The Legend of Zelda che, pur poggiando il suo gameplay su una storia a dir poco basilare, riesce a garantire un'esperienza ...

