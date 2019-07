Autonomia | fonti M5S | su Lep e fondo perequazione proposta sia equilibrata**

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – Dopo il vertice a Palazzo Chigi sulle autonomie,M5S fanno trapelare “ottimismo e fiducia sull’ipotesi di trovare la quadra a partire da unapiù equilibrata”, livellata in base a due principi cardine. Il primo è l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, ovvero i Lep, livelli di servizi che “devono essere garantiti ad ogni italiano indipendentemente da dove vive”. Il secondo riguarda ildi: una volta trasferita una quota di gettito alla Regione, “se la situazione economica dello Stato dovesse cambiare è necessario che parte del maggiore gettito venga indirizzata alle altre Regioni, proprio per garantire stessi servizi da un estremo all’altro della Penisola”, spiegano le stesse.L'articoloM5S, su Lep e...

