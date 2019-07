Alitalia | Pd | ‘governo con l’acqua alla gola e senza strategia’

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Il governo è arrivato con l’acquasu. Da un anno la situazione è chiara e richiede con urgenza una strategia, investitori credibili, un piano industriale che dia prospettive percorribili attraverso nuove iniziative capaci di recuperare sulla formazione del personale di volo, sulla competitività nelle linee più remunerative, sugli investimenti in mezzi. Invece nulla di nulla”. Lo scrive in una nota il responsabile Infrastrutture del Pd, Roberto Morassut.“Il Governo si è dimostrato incapace di decidere e di costruire una politica. Ora si affida confusamente a manovre meschine, intrecciando in modo oscuro la vicenda Autostrade con quella di”, conclude. L'articolo: Pd, ‘governo con l’acquastrategia’ CalcioWeb.

marcocongiu : RT @SkyTG24: Si apre una settimana decisiva per il futuro di #Alitalia. Nessun rinvio del termine per la chiusura del dossier, entro il 15… - Edorsi53 : RT @SkyTG24: Si apre una settimana decisiva per il futuro di #Alitalia. Nessun rinvio del termine per la chiusura del dossier, entro il 15… - DottorPaolo86 : RT @SkyTG24: Si apre una settimana decisiva per il futuro di #Alitalia. Nessun rinvio del termine per la chiusura del dossier, entro il 15… -