Tour de France 2019 | risultato e classifica della seconda tappa Bruxelles-Brussel

(Di domenica 7 luglio 2019) La cronometro a squadre nellagiornata deldenon ha deluso le aspettative regalando uno spettacolo avvincente per il successo die dando segnali importanti anche in otticagenerale, nonostante distacchi abbastanza contenuti complice la distanza ridotta (27.6 km) per le strade di, in Belgio. La Jumbo-Visma trova il successo con una prestazione maiuscola chiudendo con il tempo di 28’57” e consolidando la maglia gialla dell’olandese Mike Teunissen, mentre il Team INEOS (29’18”) deve accontentarsiposizione, permettendo comunque a Geraint Thomas ed Egan Bernal di guadagnare terreno sugli avversari in otticagenerale. La terza posizione è andata invece alla Deceuninck-QuickStep (29’19”), ma sono arrivate ottime notizie anche per la Bahrain Merida (29’34”) di ...

