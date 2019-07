Terribile incidente nella notte! L’auto finisce in mare, muore una 24enne (Di domenica 7 luglio 2019) La scorsa notte in località Foce Varano si è verificato un Terribile incidente, dove una ragazza di appena 24 anni ha perso la vita. A quanto pare la Fiat Panda sulla quale si trovava la ragazza, in compagnia del fidanzato, sarebbe per circostanze ancora da chiarire finita nel canale in prossimità della zona balneare di Ischitella. Per la ragazza non c’è stato nulla dal fare mentre il ragazzo si è miracolosamente salvato.



Lei si chiamava Eleonora Ferraraccio e viveva a Vico del Gargano, aveva appena compiuto 24 (lo scorso 2 luglio) e, sebbene la dinamica dell'incidente e la situazione in mare sia ancora da chiarire, dalle prime ricostruzione emerge la possibilità che la giovane sia letteralmente rimasta incastrata nell'abitacolo delL'auto, senza riuscire ad abbandonare la vettura al contrario del fidanzata. I carabinieri indagano sulla dinamica, in seguito all'incidente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118.

Un drammatico incidente è costato la vita ad una ragazza di 24 anni, Eleonora Ferraraccio. La giovane era alla guida dell’auto quando, per motivi ancora da accertare, è finita in mare nel porticciolo di marina di Ischitella. Secondo le informazioni disponibili, il fidanzato è riuscito a salvarsi. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente di questa notte a Foce Varano.