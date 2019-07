Nintendo | dobbiamo tenerci al passo con il cloud gaming

eurogamer

(Di domenica 7 luglio 2019) Come riporta The Verge, durante l'ultimo incontro con gli azionisti, il presidente di, Shuntaro Furukawa, ha espresso la sua opinione sul ruolo delnel futuro dell'industria videoludica, affermando che l'azienda deve "tenere il" con questa tecnologia."Anche se non crediamo che tutti i giochi passeranno alnel breve periodo, la tecnologia sta decisamente avanzando. Ci aspettiamo che le tecnologie die streaming si svilupperanno sempre di più in futuro come mezzo per offrire giochi ai consumatori.tenere ilcon questi cambiamenti.", afferma Furukawa."Detto ciò, se questi cambiamenti accresceranno la popolazione globale di giocatori, avremo maggiori opportunità per il nostro approccio allo sviluppo di hardware e software per raggiungere i giocatori con l'intrattenimento unico chepuò offrire.".Leggi altro...

Eurogamer_it : Il Cloud gaming sarà il futuro dei videogiochi? Ecco cosa ne pensa il presidente di #Nintendo - FPSREPORTER : Nintendo guarda anche al cloud: dobbiamo tenere il passo - FuriaDivina87 : Quindi, se per Forbes, Sony sarà la Nintendo della futura Next-Gen, ci dobbiamo aspettare roba come: Knack Maker, K… -