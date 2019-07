Mediterranea | Alex | immigrati sbarcati nella notte | nave subito sequestrata

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Mediterranea : Alex verso Lampedusa - 6 luglio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Il veliero dell'ong Mediterranea, pronto a dirigersi verso Lampedusa. Ecco i dettagli, 6 luglio 2019,

Nave Alex - i deputati di Leu e la società civile : chi ha creato la ong Mediterranea : Tre deputati di Liberi e Uguali, ma anche i sindaci di Palermo e Napoli. E poi l’Arci, Addiopizzo e Greenpeace. Matteo Salvini la chiama “la Nave dei centri sociali” con chiaro intento offensivo. Ma a sostenere Mediterranea, la ong proprietaria della Nave Alex che sta facendo rotta su Lampedusa, ci sono anche molte altre realtà legate alla società civile. Tra i promotori del progetto varie associazioni, onlus, ong tra cui Arci ...

Migranti : Casarini (Mediterranea) - ‘Nave Alex fra un’ora a Lampedusa - bisogna entrare’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Sono partiti. Nave Alex si sta dirigendo verso il porto di Lampedusa ed entro un’ora saranno lì”. A dirlo all’Adnkronos è Luca Casarini della Mediterranea Saving Humans dopo che con un tweet l’Ong ha dichiarato “lo stato di necessità” e indicato Lampedusa come “l’unico porto sicuro di sbarco”. A bordo di Nave Alex ci sono 41 Migranti più ...

Mediterranea - allarme dell'equipaggio<br> dell'Alex : "È impossibile arrivare a Malta" : Da due giorni in circa sessanta persone su una barca a vela di soli 18 metri, senza il bagno, senza "coperta", con le coperte termiche come unico mezzo per proteggersi dal sole e con casi di pidocchi e scabbia a bordo. Questa è la situazione a bordo dell'Alex, la barca della Ong Mediterranea che è bloccata in acque internazionali in attesa che navi italiane o maltesi si avvicinino per il trasbordo.La Open Arms si era offerta di effettuare il ...

Alex sì - Alan no. Scambio con Malta su Mediterranea. Sea Eye apre incidente Roma/Berlino : Sono passate da poco le due di notte quando Matteo Salvini prende il cellulare in mano, chiama e sveglia i ministri Toninelli e Trenta: “Firmiamo subito il divieto di ingresso nelle nostre acque per la Mediterranea”. Ecco fatto. Ci risiamo. Dopo l’odissea della Sea Watch, ci sono altre due imbarcazioni delle Ong cariche di migranti salvati al largo della Libia. La prima è il veliero “Alex” di Mediterranea ...

Alex - il Viminale incastra Mediterranea : "Massima collaborazione a patto che portiate i migranti a Malta" : Il Viminale e l'Italia "pronti a offrire massima collaborazione" ad Alex, la barca a vela della ong Mediterranea che ha soccorso 54 migranti nelle acque Sar libiche e che ora ha chiesto di poter arrivare a Lampedusa. Ma a un patto: che "accetti di dirigersi comunque verso Malta". Leggi anche: "Ecco