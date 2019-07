L' ex nuotatore Filippo Magnini salva un bagnante dall' annegamento | Ho fatto quello

tgcom24.mediaset

(Di domenica 7 luglio 2019) Il campione, in spiaggia nel Cagliaritano in compagnia di Giorgia Palmas, con alcune velocissime bracciate ha raggiunto un turista che rischiava di annegare

