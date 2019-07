Gli scarafaggi diventano sempre più resistenti agli insetticidi

Le blatte diventano invincibili : anche Gli scarafaggi cominciano a resistere agli insetticidi : (foto: Schellhorn/ullstein bild via Getty Images) Per molti di noi, uno dei peggiori incubi potrebbe presto diventare realtà: le blatte, infatti, stanno diventando invincibili. O almeno lo saranno presto quelle della specie blattella germanica. A suggerirlo sono stati i ricercatori della Purdue University che sulle pagine di Scientific Reports hanno dimostrato come questi insetti stiano diventando sempre più resistenti a quasi ogni tipo di ...