Fa così caldo che a Chiara Nasti si è sciolto il gomito con Photoshop

In Germania fa troppo caldo e i sindacati chiedono la siesta per i lavoratori : gli esempi nel mondo in cui è già così : Alla luce delle recenti ondate di caldo, la federazione sindacale tedesca (DGB) sta chiedendo ai datori di lavoro di concedere pause più lunghe ai dipendenti alla pausa pranzo. “Lavorare senza una pausa porta ad un sovraccarico sul dipendente. Questo aumenta ancora con il caldo. Nei Paesi del Sud fanno così. Con l’ondata di calore, abbiamo bisogno di una siesta in Germania. Una siesta all’ora di pranzo, a differenza di un break, ...

Cambiamenti climatici - in California fa così caldo che le cozze si sono “cotte” nei loro gusci : decine di migliaia di molluschi morti : Quando le temperature superano soglia +30°C, inizia a tornare alla mente di tutti il vecchio modo dire “fa così caldo da poter friggere un uovo”. E in California si sono avvicinati molto a realizzare tutto questo. Infatti, nello stato Californiano fa così caldo che i frutti di mare hanno iniziato a “cuocersi” da soli! La coordinatrice Jackie Sones della UC Davis e della Bodega Marine Reserve ha scattato le foto (a corredo di questo articolo) che ...

Meteo Alto Adige : Giugno torrido - mai così caldo dal 2003 : Con un valore di +39,9°C alla stazione di San Martino in Passiria quest’anno si è registrato il secondo giorno più caldo mai registrato nel mese di Giugno dall’inizio delle misurazioni Meteo in Alto Adige. La minima del mese è stata registrata il 1° Giugno alla stazione di Monguelfo con un valore di +3,3°C. Il mese appena concluso è stato il secondo più caldo mai registrato dall’inizio delle misurazioni nel 1850. Solo nel 2003 ...

F1 - GP Austria 2019 : il Red Bull Ring e il caldo riportano lo spettacolo - Mercedes mai così male : Il Red Bull Ring è la kriptonite della Mercedes? Per il secondo anno consecutivo le Frecce d’argento toccano il fondo proprio in concomitanza del Gran Premio d’Austria. L’anno scorso arrivò un doppio ritiro epocale, in questa occasione le due monoposto di Brackley sono entrambe giunte al traguardo, ma che fatica! Terzo posto per un anonimo Valtteri Bottas, a ben 18.9 secondi da Max Verstappen che ha vinto la gara, mentre Lewis ...

Caldo killer : anziano muore nel suo orto. Si sciopera nel Reggiano : “così non si può lavorare” : Un clochard di 57 anni è stato trovato morto nell'auto nella quale viveva nel Trevigiano. Anche in questo caso si sospetta che le altissime temperature di questi ultimi giorni abbiano causato il malore che ha ucciso il povero uomo. Intanto a Guastalla si protesta: gli operai vogliono un accordo di riduzione oraria nel periodo estivo.Continua a leggere

Caldo africano - l’Europa è così bollente che si sciolgono le strade - si piegano i binari : “Il peggio deve ancora venire” [GALLERY] : Incendi alimentati dal vento si sono diffusi su alcune parti della Spagna mentre una storica ondata di Caldo stringe in una morsa l’Europa centro-occidentale, piegando i binari e costringendo alla chiusura delle scuole. La colonnina di mercurio ha superato i +40°C in Francia, dove oggi potrebbe essere battuto il record assoluto di Caldo del Paese, mentre Italia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera e Belgio hanno infranto numerosi record ...

Meteo - “mai così caldo a Giugno in Francia” : +41°C a Clermont-Ferrand - a Nantes e Bordeaux + 30°C a mezzanotte [DATI] : L’ondata di caldo africano in Europa ha costretto la Francia a mettere 78 dipartimenti sotto allerta arancione, un numero record. Tutta la Francia è interessata dal caldo, tranne le coste della Manica e qualche zona del sud-ovest. Nella notte, Nantes è risultata la città più calda della Francia nel bel mezzo di questa ondata di caldo africano che ha tutte le carte in regole per continuare a scrivere nuovi record nel Paese. A mezzanotte, Nantes ...

Ondata di caldo 2019 - cosa succede in Italia e perché le temperature sono così alte : L’Italia, così come gran parte dell’Europa, è colpita in queste ore dalla prima Ondata di caldo di questa estate 2019 che è esplosa improvvisamente dopo una primavera che è passata senza farsi notare. Ma cosa sta succedendo in Italia? perché fa così caldo? Quali sono i rischi di queste temperature? Vediamo insieme cosa c’è da sapere su questa Ondata di caldo 2019. --Parliamo di Ondata di caldo o calore quando ci riferiamo ad un periodo di tempo ...