Coldiretti | con la “spesa sospesa” una tonnellata di cibo ai bisognosi

Le vacanze italiane a tavola : al Villaggio contadino Coldiretti sfilano le Bandiere del gusto 2019 : Con il primo grande esodo estivo da bollino rosso viene presentata l’indagine Coldiretti/Ixe’ su “Le vacanze italiane a tavola” venerdì 5 luglio alle ore 9.00 a Milano in occasione dell’inaugurazione del Villaggio Coldiretti #stocoicontadini, con diecimila agricoltori al Castello Sforzesco (ingresso stampa Viale Gladio – Lato Acquario), da Piazza del Cannone a Piazza Castello, provenienti da tutta Italia per presentare la più ricca ...

Dazi - Coldiretti : il cibo italiano il più colpito da Trump - ecco il conto : “Il cibo italiano rischia di essere il più colpito dai nuovi Dazi nei confronti dell’Unione Europea minacciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump con la black list che comprende i prodotti alimentari e le bevande simbolo del Made in Italy più esportate in Usa, dal Prosecco al Parmigiano Reggiano, dal Pecorino Romano al Prosciutto di Parma, dalla pasta all’olio di oliva e molto altro“: è quanto emerge dalla prima analisi ...

Coldiretti regala oggi 100.000 albicocche Made in Italy “contro le speculazioni” : Oltre centomila albicocche Made in Italy offerte gratis a cittadini e turisti per denunciare “le speculazioni in atto nelle campagne dove la frutta agli agricoltori viene pagata pochi centesimi al chilo. Meglio regalarla per aiutare a combattere il caldo piuttosto che svenderla al di sotto dei costi di produzione con i prezzi che moltiplicano pero’ dal campo alla tavola per colpa delle distorsioni lungo la filiera e delle ...

UE - Coldiretti : con l’accordo col Vietnam arriva il riso ottenuto con lo sfruttamento dei bambini : “Con l’accordo di libero scambio con il Vietnam l’Unione Europea dà il via libera all’ingresso a dazio zero di 80mila tonnellate di riso lavorato, semilavorato e aromatico accusato di essere ottenuto con il lavoro minorile secondo la denuncia del Dipartimento del lavoro statunitense”: è quanto denuncia il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento all’accordo di libero scambio tra Ue e Vietnam che sarà firmato ad Hanoi il 30 ...

Caldo torrido : i consigli salva vita di Coldiretti : Caldo eccezionale e afa possono avere conseguenze negative sulla salute, specialmente per i soggetti più deboli come anziani e bambini In Italia sono a rischio i quasi 4,3 milioni di anziani ultraottantenni che più di altri soffrono e devono essere aiutati a resistere alle alte temperature, soprattutto per la scarsa attitudine a bere. È quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che i maggiori percoli per gli anziani, e non solo, sono ...

#stocoicontadini : dal 5 al 7 luglio a Milano il Villaggio Contadino Coldiretti : La grande bellezza delle mille campagne italiane conquista il centro storico della metropoli finanziaria del Paese con il Villaggio della Coldiretti su oltre 200mila metri quadri per vivere un giorno da Contadino tra le aziende agricole ed i loro prodotti, sui trattori, a tavola con gli agrichef, in sella ad asini e cavalli, nella stalla con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline, nella capanna dei pastori o nelle fattorie didattiche e ...

Caldo - Coldiretti : “Dal 2 luglio scatta lo sconto sulle birre artigianali per favorire il Made in Italy” : Con il Caldo arriva lo sconto sulle birre artigianali grazie al taglio del 40% delle accise sulle produzioni dei microbirrifici che spingono l’aumento degli acquisti Made in Italy. E’ quanto annuncia la Coldiretti in occasione della nascita del primo Consorzio per la tutela e la promozione della birra artigianale italiana con l’entrata in vigore lunedì 1 luglio del Decreto inserito nella Legge di Bilancio 2019 che prevede una riduzione delle ...

Industria - Coldiretti : vola l’alimentare in controtendenza : In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’alimentare fa segnare un forte balzo del 5,5% del fatturato, secondo in crescita solo a computer e elettronica, che attenua il flop registrato dall’Industria in generale: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di aprile. “In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un segnale ...

Turismo - Coldiretti : “L’Agriturismo cresce in controtendenza (+3%)” : In controtendenza rispetto all’andamento generale, crescono del 3% le presenze in agriTurismo nell’estate 2019 spinte dal Turismo verde a contatto con la natura ma anche di quello enogastronomico con la capacità di mantenere inalterate le tradizioni culinarie nel tempo che è la qualità più ricercata. E’ quanto emerge dalle prime stime della Coldiretti sulla base delle prenotazioni delle strutture associate a Campagna Amica a integrazione ...

Alimentare - Coldiretti : produzione in controtendenza con +4 - 9% : In forte controtendenza rispetto all’andamento generale, l’Alimentare fa segnare un forte balzo del 4,9% della produzione che attenua il flop registrato dall’industria in generale. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al mese di aprile. “In un quadro preoccupante per l’economia generale si tratta – sottolinea la Coldiretti – di un segnale importante per un settore trainante del ...

Cibi contaminati : quali sono e i pericoli maggiori. Analisi della Coldiretti : È allarme cibo contaminato, i maggiori pericoli provengono da micotossine, microrganismi patogeni e metalli pesanti che provocano intossicazioni che in casi gravi portano alla morte. Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno. È quanto emerge da una Analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il doppio della pioggia agricoltura ko” : A mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media in un mese di maggio del tutto anomalo che fa segnare il record mensile da oltre un decennio, con 123,3 millimetri di pioggia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni di Meteogiornale che ha rilevato peraltro che la temperatura per questo mese è stata di 1,5° gradi inferiore alla norma del trentennio 1961-90. A causa di una ...

Motori – Fusione FCA-Renault : Coldiretti a muso duro contro il Governo francese : Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, è necessario che i termini dell’accordo siano pubblici Anche Coldiretti dice la sua, “la francia fa la protezionista ma da noi fa shopping“, ecco come esordisce la Coldiretti, l’associazione Coltivatori Diretti continua dicendo: “La Francia pone ostacoli alla collaborazione di Fca con Renault, ma continua a fare ...

PIL - Coldiretti : l’agricoltura “fa registrare il maggior incremento congiunturale” : “Con un balzo del 2,9% del valore aggiunto è l’agricoltura tra tutti i settori a far registrare il maggior incremento congiunturale“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei conti trimestrali del Pil dell’Istat che evidenzia anche un aumento su base annua del settore primario dello 0,1%. “Le difficoltà dei consumi alimentari interni ancora stagnanti – sottolinea la Coldiretti – sono state compensate dalle esportazioni con ...