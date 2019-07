VIDEO Fabio Fognini attacca Wimbledon | “Maledetti inglesi | scoppiasse una bomba su ‘sto

Svolta al processo Ilva - assolto Fabio Riva - Il VIDEO Il Tribunale di Milano scagiona l’imprenditore dall’imputazione di bancarotta fraudolenta : assolto perché il fatto non sussiste dal reato di bancarotta del gruppo Ilva. Con la sentenza del gup di Milano, Lidia Castellucci, al termine del processo con...

VIDEO Fabio Quartararo - lussazione alla spalla : infortunio nelle FP3 del GP di Germania : Fabio Quartararo si è infortunato durante le prove libere 3 del GP di Germania 2019, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha infatti risentito di una lussazione alla spalla sinistra dopo aver perso la sua Yamaha in uscita da una curva, si è recato presso la clinica mobile ed è stato riscontrato il problema fisico. Il pilota della Yamaha non dovrebbe comunque avere problemi a disputare le qualifiche del pomeriggio al Sachsenring. Di ...

VIDEO Fabio Fognini - Wimbledon 2019 : “Ogni giorno imparo qualcosa in più sull’erba” : Fabio Fognini ha sconfitto Marton Fucsovics al termine di una battaglia durata cinque set e si è così qualificato al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure tornerà in campo domani per affrontare Sandgren con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale del prestigioso Slam sull’erba londinese. Il marito di Flavia Pennetta ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario particolarmente ostico e per farsi strada ...

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGP : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO MotoGP - Fabio Quartararo GP Olanda 2019 : “Ringrazio tutti - il braccio mi fa male e ora devo riposare” : Terzo gradino del podio più che soddisfacente per Fabio Quartararo al termine del GP d’Olanda 2019 di MotoGP corso ad Assen; il transalpino è partito dalla pole position ma nulla ha potuto contro lo strapotere dimostrato da Maverick Viñales e dal sempre presente Marc Marquez durante la corsa, anche per via del recente intervento al braccio che su una pista fisicamente devastante come quella della Drenthe ha lasciato qualche strascico sulla ...

VIDEO Fabio Quartararo - esulta per la pole position ed esplode l’air-bag! I festeggiamenti nel GP d’Olanda : esultanza sfrenata di Fabio Quartararo dopo che ha conquistato la pole position del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha festeggiato in maniera veemente dopo aver saputo di aver strappato il primo posto sulla griglia di partenza per la gara di domani e l’esultanza ha provato l’esplosione dell’airbag. Un episodio davvero incredibile per l’alfiere della Yamaha, di seguito il VIDEO ...

Supervivientes - Fabio Colloricchio si infortuna durante una prova ricompensa (VIDEO) : Fabio Colloricchio è uno degli ex tronisti di Uomini e Donne che attualmente sta partecipando al reality Supervivientes, la versione iberica dell'Isola dei Famosi. Il ragazzo sta facendo parecchio discutere all'interno del gioco per via della sua relazione con Violeta Mangrinan. I due hanno consumato un vero e proprio rapporto davanti alle telecamere del programma, scatenando alcune polemiche sia in Italia che in Spagna. Il video che li ritrae è ...

VIDEO Fabio Aru pronto per il rientro in gara : ultimo allenamento per il GP Lugano. Il Cavaliere cambia look - che barba : Fabio Aru è pronto per il ritorno in gara dopo l’operazione, il Cavaliere dei Quattro Mori parteciperà al GP di Lugano che andrà in scena domenica 9 giugno: il sardo ha scelto le strade svizzere per il suo rientro, è stato un periodo molto difficile per l’alfiere della UAE Emirates che ora scalpita per montare in bicicletta e per essere assoluto protagonista. Oggi il 28enne ha effettuato un allenamento di rifinitura al Sestriere ...

VIDEO Fabio Fognini-Bautista Agut - Roland Garros : highlights e sintesi - l’azzurro vola agli ottavi di finale : Fabio Fognini si è qualificato agli ottavi di finale del Roland Garros 2019, il tennista ligure ha sconfitto il sempre ostico Bautista Agut e ha così staccato il pass per il prossimo turno dello Slam sulla terra battuta di Parigi. L’azzurro si è dimostrato in grandissima forma, ha vinto i primi due set con autorevolezza e poi ha chiuso i conti nella quarta frazione garantendosi così il diritto di proseguire la sua avventura nella capitale ...

Diretta Roland Garros 2019/ Fognini Bautista - 3-1 - streaming VIDEO tv : Fabio avanza! : Diretta Roland Garros 2019 Fognini Bautista streaming video e tv: cronaca live delle partite che sabato 1 giugno si giocano a Parigi.

