Stranger Things 3 | torna la formula vincente di fantascienza e nostalgia

Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin di Stranger Things : “Ormai siamo come fratelli” : Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin sono le due giovani star protagoniste dell’appena tornato sui nostri schermi Stranger Things. Gli alter ego in carne e ossa di Dustin Henderson e Lucas Sinclair hanno abbandonato la tranquilla Hawkins per incontrarci nel cuore di Roma, dove ci hanno raccontato la terza stagione della serie, già disponibile su Netflix. Si tratta di otto episodi che, tra primi amori, luna park spaventosi e villain ...

A Los Angeles si può visitare la gelateria di Stranger Things 3 : Anche chi non ha ancora fatto un rapidissimo binge watching di tutta la terza stagione di Stranger Things, sbarcata il 4 luglio su Netflix, avrà capito dai trailer che le nuove avventure dei ragazzi di Hawkins si svolgono per gran parte nel nuovo centro commerciale Starcourt. In particolare un luogo cruciale per le vicende è la gelateria Scoops Ahoy, dove Steve lavora col nuovo personaggio di Robin e si riunisce con Dustin. Ora però quella ...

Stranger Things 4 ci sarà? La conferma nella scena post credit con l’Americano : Stranger Things 4 ci sarà oppure no? La domanda adesso è d'obbligo anche se la risposta, in parte, è stata già data dai diretti interessati prima dell'arrivo su Netflix degli episodi della terza stagione. Secondo Millie Bobby Brown e i suoi colleghi la serie potrebbe andare avanti almeno per altre due stagioni, quindi fino alla sesta, e i presupposti ci sono tutti alla luce di quello che è successo nella terza stagione. I nuovi episodi sono ...

Meno tabacco nelle serie Netflix - la promessa dopo una ricerca sulle serie più “fumose” - da Stranger Things a OITNB : "Fumare è dannoso e mostrarlo in modo positivo sullo schermo può influenzare negativamente i giovani": con questa considerazione la piattaforma ha annunciato che sarà mostrato Meno tabacco nelle serie Netflix, con una riduzione di sigarette, sigari e tutto quanto possa indurre lo spettatore a considerare il fumo Meno dannoso di quanto sia in realtà. La presa di posizione di Netflix è arrivata dopo la pubblicazione di una ricerca da parte di ...

Fortnite in passato ha già collaborato con l'industria cinematografica realizzando interessanti eventi a tema per cui non stupisce che sia stato lanciato un evento dedicato niente meno che all'attesissima terza stagione di Stranger Things, serie Netflix molto acclamata dal pubblico.Come riporta Forbes, si tratta di un evento crossover tra il gioco e la serie TV, e infatti nella mappa di del titolo Epic hanno iniziato a comparire portali

Fortnite : trapelano in rete le nuove skin sull'evento dedicato a Stranger Things : Fortnite in passato ha già collaborato con l'industria cinematografica realizzando interessanti eventi a tema, per cui non stupisce che anche adesso sia giunto un evento dedicato niente meno che all'attesissima terza stagione di Stranger Things, serie Netflix molto acclamata dal pubblico.Come riporta Forbes, si tratta di un evento crossover tra il gioco e la serie TV, e infatti nella mappa di gioco hanno iniziato a comparire portali che ...

Millie Bobby Brown - chi è la Undici di Stranger Things/ Flirt con Romeo Beckham? : Millie Bobby Brown, è la Undici di Stranger Things: a soli 15 anni è considerata una delle attrici minorenni più importanti di Hollywood.

Fortnite : trapelano in rete i dettagli su un evento dedicato a Stranger Things : Fortnite in passato ha già collaborato con l'industria cinematografica realizzando interessanti eventi a tema, per cui non stupisce che anche adesso sia nell'aria un evento dedicato niente meno che all'attesissima terza stagione di Stranger Things, serie Netflix molto acclamata dal pubblico.Come riporta Forbes, secondo alcune voci è atteso un evento crossover tra il gioco e la serie TV, e infatti nella mappa di gioco hanno iniziato a comparire ...

Gaten Matarazzo/ Dustin di Stranger Things 3 condurrà uno show su Netflix! : Gaten Matarazzo, il Dustin Henderson di Stranger Things 3 è pronto a vivere una nuova esperienza: parliamo di Prank Encounters!

Fortnite : al via oggi l'evento dedicato a Stranger Things : oggi, 4 luglio, è il giorno di Stranger Things, che torna con la terza stagione. Giusto in tempo per il debutto, i giocatori di Fortnite possono finalmente partecipare al Sottosopra con il nuovo evento in partenza oggi, segnala Dualshockers.Epic Games ha annunciato ufficialmente che l'evento Fortnite x Stranger Things inizia oggi in concomitanza con l'uscita della terza stagione su Netflix e, questo, porterà le inevitabili modifiche al mondo del ...

Uan di Bim bum bam nel lancio su Facebook della terza stagione di Stranger Things : Su Netflix, da oggi, 4 luglio, è disponibile in Italia la nuova stagione di Stranger Things 3. La serie ha conquistato una vasta fetta di pubblico più o meno giovane con horror e risate. Uan di Bum bum bam nel trailer su Facebook Per la terza stagione della serie sono stati coinvolti diversi marchi, tra cui Mediaset che per l'occasione ha voluto promuovere diverse pellicole. Un finto trailer molto divertente è stato diffuso sulla pagina Facebook ...

L'attesa è finita : arriva su Netflix "Stranger Things 3" - : Mariangela Garofano Dopo un'attesa lunga un anno, ritorna l'amata serie ispirata agli anni 80 "Stranger Things". La terza stagione vedrà ancora Mike, Undici, Will, Lucas e Dustin alle prese con nuove avventure e un pizzico di romanticismo Per gli amanti della serie serie tv "Stranger Things", l’attesa è finita: l’acclamata serie anni 80 che unisce fantascienza, avventura e romanticismo, torna con la terza stagione il 4 luglio sulla ...

Stranger Things 3 oggi 4 luglio su Netflix - Instagram conferma : in Italia già disponibile : È arrivato il 4 luglio e per gli appassionati di serie tv oggi non è il giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, bensì la data del debutto di Stranger Things 3. La serie è ormai divenuta un cult per gli amanti della serialità americana e per i nostalgici degli anni '80. I nuovi episodi debutteranno oggi in streaming su Netflix e da settimane, tra le interviste ai creatori dello show e le recensioni della stampa americana, si parla di questa ...