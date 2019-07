Salvini:Alex, forze dell'ordine pronte

"La nave dei centri sociali, che a quest'ora sarebbe già arrivata a Malta che aveva dato la disponibilità di un porto sicuro, infrange la legge, ignora i divieti ed entra in acque italiane". Così il ministro'Interno,, dopo la sceltaa navedi fare rotta per Lampedusa forzando il no. "Lesonoad intervenire, vediamo se anche in questo caso la 'giustizia' tollererà l'illegalità",dice. E conclude: "Questi non sono 'salvatori', questi sono complici dei trafficanti di esseri umani".(Di sabato 6 luglio 2019)